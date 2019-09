Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego, 11.600 assunzioni entro il 2021: profili e inquadramento

Pubblicato il 3 Agosto 2019 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che approva la dotazione finanziaria e di risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2019 per 11.600 assunzioni nel triennio 2019 – 2021 con Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego.

Il personale verrà reclutato nelle seguenti quantità per anno:

4.000 nel 2019 ;

; 3.000 nel 2020 ;

; 4.600 nel 2021.

Con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza si è reso necessario un supporto all’organico già in servizio nei Centri per l’Impiego, le strutture che devono gestire le pratiche di sostegno al reddito a livello regionale.

Il Piano straordinario di potenziamento dei Cpi e delle politiche attive del lavoro, la cui formulazione ha portato all’assunzione di 2.980 Navigator a tempo determinato con Anpal Servizi come primo step, ha anche previsto l’attivazione delle Regioni nel bandire Concorsi per le figure tecniche necessarie.

Vediamo nel dettaglio i bandi pubblicati per ogni Regione con i profili professionali richiesti e il relativo inquadramento contrattuale.

Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego: bandi pubblicati

Pubblicate le prime procedure per avviare il potenziamento dei Centri per l’Impiego regionali: Veneto, Lazio, Toscana e Piemonte le Regioni che hanno aperto le porte. Atteso invece il bando del Concorso Campania per l’assunzione di 650 unità.

Regione Veneto

L’Agenzia Veneto Lavoro ha indetto:

10 Istruttori Amministrativo Contabili , categoria C e posizione C1;

, categoria C e posizione C1; 36 Operatori del Mercato del Lavoro a tempo indeterminato, categoria C e posizione C1;

a tempo indeterminato, categoria C e posizione C1; 54 Operatori del Mercato del Lavoro a tempo determinato, categoria C e posizione C1;

a tempo determinato, categoria C e posizione C1; 2 Tecnici Informatici Statistici , categoria C e posizione C1;

, categoria C e posizione C1; 5 Tecnici Informatici , categoria C e posizione C1;

, categoria C e posizione C1; 2 Specialisti di Comunicazione , categoria D e posizione economica D1;

, categoria D e posizione economica D1; 10 Specialisti Amministrativo Contabili , categoria D e posizione D1;

, categoria D e posizione D1; 2 Specialisti Informatici , categoria D e posizione D1;

, categoria D e posizione D1; 2 Specialisti Informatici Statistici , categoria D e posizione economica D1;

, categoria D e posizione economica D1; 2 Analisti del Mercato del Lavoro , categoria D e posizione D1;

, categoria D e posizione D1; 1 Specialista nei Rapporti con i Media , categoria D e posizione D1;

, categoria D e posizione D1; 18 Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro , a tempo indeterminato, categoria D e posizione economica D1;

, a tempo indeterminato, categoria D e posizione economica D1; 30 Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro, categoria D e posizione D1, a tempo determinato.

Bandi Veneto Lavoro

Regione Lazio

La Regione Lazio ha indetto 7 procedure per l’assunzione di 355 figure, tra cui:

200 Esperti di Mercato e Servizi per il Lavoro , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando; 20 Esperti Statistici , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando; 20 Esperti di Comunicazione e Relazioni Istituzionali , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando; 20 Esperti Area Informatica , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando; 10 Esperti Service Designer , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando; 60 Assistenti di Mercato e Servizi per il Lavoro , categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato – Bando;

, categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato – Bando; 25 Esperti di valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – Bando.

Bandi Regione Lazio

Regione Toscana

I bandi pubblicati dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (Arti) sono i seguenti:

7 Funzionari Esperti in politiche del lavoro categoria D – bando;

categoria D – bando; 6 Funzionari in politiche del lavoro , categoria D – bando;

, categoria D – bando; 18 Assistenti in politiche del lavoro , figura senior, categoria C – bando;

, figura senior, categoria C – bando; 18 Assistenti in politiche del lavoro, categoria C – bando.

Bandi Arti Toscana

Oltre alle 49 unità messe a bando nelle procedure indicate, entro il 2021 saranno attivate ulteriori procedure per un totale di 700 nuove assunzioni.

Regione Piemonte

Sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro sono state rese note le seguenti selezioni:

12 Specialisti in Politiche del Lavoro , categoria D e posizione economica D1, a tempo indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo indeterminato; 13 Tecnici dei Servizi per l’Impiego , categoria C e posizione economica C1, a tempo indeterminato;

, categoria C e posizione economica C1, a tempo indeterminato; 3 Specialisti Amministrativi , categoria D e posizione economica D1, a tempo indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo indeterminato; 17 Assistenti Amministrativi, categoria C e posizione economica C1, a tempo indeterminato.

Bandi Agenzia Piemonte Lavoro

Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego: inquadramento

I profili professionali indicati nei bandi dei Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego sono inquadrati in categoria C e D del Comparto Enti Locali.

In particolare:

Categoria C – Operatori, Assistenti o Tecnici del mercato del lavoro;

Categoria D – Specialisti, Esperti o Funzionari del mercato del lavoro.

Per accedere alle procedure dei profili in categoria C è necessario il possesso di un diploma di Scuola Secondaria di II grado, mentre per la categoria D una laurea o un diploma di laurea.

Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego: preparazione

Per la maggior parte dei profili indicati è prevista una prova preselettiva, che farà una prima scrematura dei candidati in vista delle successive prove determinanti per il punteggio finale del candidato.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi completi di tutte le discipline utili:

Concorso assistenti ed esperti del mercato del lavoro presso i centri regionali per l\'impiego (Cat. C e D) AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione per le prove di selezione previste dai Concorsi per Assistenti e Esperti del Mercato del Lavoro (Cat. C e D), indetti dai Centri regionali per l’impiego e le politiche attive del lavoro.Il testo presenta una sezione manualistica,...



Concorso Regione Lazio 355 posti a cura di Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione al Concorso della Regione Lazio per 355 posti presso per i centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, n. 50.Il testo è un valido strumento per affrontare...



Concorso regione Lazio. 200 esperti e 60 assistenti mercato e servizi per il lavoro. AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione al Concorso della Regione Lazio per 200 posti da Esperto (Cat. D) e 60 posti da Assistente (Cat. C) del Mercato e servizi per il lavoro presso i Centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, pubblicato sulla...



© RIPRODUZIONE RISERVATA