Concorso Regione Lazio, 355 posti: come prepararsi alla preselettiva

Sette i bandi pubblicati del Concorso Regione Lazio, per l’assunzione a tempo indeterminato di 355 assistenti ed esperti a potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro.

La procedura concorsuale di selezione per le diverse figure è la medesima: vediamola assieme nei prossimi paragrafi.

Le procedura di selezione del Concorso Regione Lazio prevede:

Il diario delle prove verrà pubblicato almeno 15 giorni prima dell’effettivo svolgimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale.

La prova preselettiva dei Concorsi Regione Lazio verrà attivata qualora il numero delle domande sia superiore alla quantità indicata in ogni bando.

Ad esempio:

La prova verterà su quesiti a carattere psicoattitudinale e/o sulle materie di cultura generale. L’8 Ottobre verrà data comunicazione sul diario o su un eventuale rinvio.

Saranno ammessi a continuare la selezione i candidati collocati nei posti fino a 3 volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero può aumentare solamente in caso di ex aequo.

L’esito della prova preselettiva non concorrerà a formare il voto finale della graduatoria di merito.

Per la preparazione della prova preselettiva dei Concorsi Regione Lazio consigliamo il seguente volume, a cura di Giuseppe Cotruvo con:

Il volume si compone di parte manualistica e quiz a risposta multipla, tratti anche da prove e da banche dati ufficiali, con spiegazioni sul procedimento logico per individuare la risposta corretta.

Nella sezione online, inoltre, sono fornite le videolezioni del Metodo Cotruvo per imparare le tecniche di risoluzione delle diverse tipologie di quiz e il simulatore online con ulteriori esercitazioni.

