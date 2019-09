Governo Conte bis al completo: ecco la squadra ufficiale dei ministri

Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. La squadra dei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in Parlamento. C’è tanto pd in questa squadra, soprattutto nei ministeri chiave.

Conte ha quindi annunciato il suo secondo Governo, il primo a maggioranza M5s-Pd con il supporto di Leu. Il giuramento avverrà domani 5 settembre alle 10.

Una squadra di 21 ministri lo affiancherà. Al Movimento 5 stelle vanno 10 ministri, al Partito democratico 9, a Liberi e uguali 1, Roberto Speranza. Sono sette le donne, dunque un terzo sul totale: tra le donne il solo profilo tecnico del governo, Luciana Lamorgese che va al Viminale. Al M5s va anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Ecco la squadra del Governo Conte bis

Presidente del Consiglio – Giuseppe Conte

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio – Riccardo Fraccaro (M5s)

Ministra dell’Interno – Luciana Lamorgese

Ministro degli Esteri – Luigi Di Maio (M5s)

Ministro della Difesa – Lorenzo Guerini (Pd)

Ministra del Lavoro – Nunzia Catalfo (M5s)

Ministro della Cultura – Dario Franceschini (Pd)

Ministro dell’Istruzione – Lorenzo Fioramonti

Ministro della Salute – Roberto Speranza (Leu)

Ministro dello Sviluppo Economico – Stefano Patuanelli (M5s)

Ministra delle Infrastrutture e deli Trasporti – Paola De Micheli (Pd)

Ministra dell’Agricoltura – Teresa Bellanova (Pd)

Ministro dell’Economia – Roberto Gualtieri (Pd)

Ministra per le Pari opportunità – Elena Bonetti (Pd)

Ministro della Giustizia – Alfonso Bonafede (M5s)

Ministro degli Affari Regionali – Francesco Boccia (Pd)

Ministro Affari Europei – Enzo Amendola (Pd)

Ministro dell’Ambiente – Sergio Costa (M5s)

Ministro dello Sport – Vincenzo Spadafora (M5s)

Ministro per i Rapporti con il Parlamento – Federico d’Inca

Ministra per la Pubblica amministrazione – Fabiana Dadone

Ministra per l’Innovazione tecnologica – Paola Pisano

Ministro per il sud – Giuseppe Provenzano

“Dedicheremo le nostre migliori energie e competenze e passione a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini, da nord a Sud”. Queste le parole del Premier Conte.

Nell’ultima versione del programma di Governo, alcuni punti sono un po’ più approfonditi, altri sono stati aggiunti rispetto alla versione precedente. In tutto pare siano 29 punti.

