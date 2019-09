Concorso Mibac 1052 Vigilanti: requisiti di partecipazione

Il bando di Concorso Mibac 2019 per l’assunzione di 1.052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza è stato pubblicato e fino al 23 Settembre i candidati in possesso dei requisiti e del diploma potranno inviare la domanda di partecipazione.

Per essere ammesso alla procedura selettiva e concorrere per i posti a bando, ciascun partecipante deve essere certo di possedere titoli e attitudini idonei allo svolgimento della mansione.

In questo articolo faremo chiarezza sui requisiti necessari per iscriversi.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: requisiti

Per partecipare al Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti i candidati devono leggere attentamente il bando e verificare il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti:

cittadinanza italiana o di altro Stato Membro dell’Unione Europea e loro familiari titolari del diritto di soggiorno anche permanente, nonchè cittadinanza di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

italiana o di altro Stato Membro dell’Unione Europea e loro familiari titolari del diritto di soggiorno anche permanente, nonchè cittadinanza di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; maggiore età ;

; diploma di scuola secondaria di II grado o titoli esteri considerati equivalenti;

o titoli esteri considerati equivalenti; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni relative alla mansione;

allo svolgimento delle funzioni relative alla mansione; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi della normativa vigente;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 Dicembre 1985).

I candidati devono possedere i requisiti al termine ultimo di invio delle domande e vengono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

Equivalenza titoli di studio

Il diploma è il titolo di studio richiesto per la partecipazione al Concorso Mibac 1052 Vigilanti.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero e considerati equivalenti dall’Ordinamento italiano:

“I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato, nonche’ di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche’ il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

Il candidato e’ ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia’ stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi”.

La modulistica e la documentazione necessaria è reperibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: cosa sapere per prepararsi

Una volta verificato il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, i candidati potranno iscriversi online e concentrarsi sulla preparazione delle prove di selezione.

Il primo step da affrontare del Concorso Mibac 2019 1052 Vigilanti sarà una prova preselettiva, con 60 domande a risposta multipla su logica deduttiva, ragionamento logico matematico e ragionamento critico verbale oltre a materie come diritto del patrimonio culturale, patrimonio culturale italiano e normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il volume per la preparazione della prova che proponiamo è diviso in 2 parti:

Logica , a cura di Giuseppe Cotruvo, con sezione manualistica e batterie di quiz a risposta commentata su:

› Logica deduttiva;

› Problem solving;

› Ragionamento numerico;

› Ragionamento numerico deduttivo;

› Ragionamento critico numerico;

› Ragionamento critico verbale.

, a cura di Giuseppe Cotruvo, con sezione manualistica e batterie di quiz a risposta commentata su: › Logica deduttiva; › Problem solving; › Ragionamento numerico; › Ragionamento numerico deduttivo; › Ragionamento critico numerico; › Ragionamento critico verbale. Materie, con parte teorica e quiz su:

› Elementi generali di Diritto del patrimonio culturale;

› Patrimonio culturale italiano;

› Normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con il codice in fondo al volume è possibile accedere alla sezione online con:

videolezioni del Metodo Cotruvo;

software di simulazione per esercitarsi e familiarizzare con la tipologia di quiz.

