Concorsi Comune Milano 2019, dal 23 al 25 Settembre la preselettiva. Come prepararsi

Manca poco meno di un mese all’inizio delle sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019 per i seguenti profili:

Vediamo assieme tutte le informazioni sulla procedura selettiva e, in particolare, sulla prova preselettiva, il cui punteggio non concorrerà alla formazione della graduatoria di merito.

Concorsi Comune Milano 2019: procedura selettiva

La procedura selettiva dei Concorsi Comune Milano è così strutturata:

prova preselettiva , eventuale, con quesiti a risposta multipla per verificare abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e/o le materie a bando;

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base dei punteggi della prova scritta, della prova pratica e della prova orale.

Concorsi Comune Milano 2019: prova preselettiva

La prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano consiste in quesiti a risposta multipla su abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e/o sulle materie indicate in ogni bando.

La preselezione avrà luogo dal 23 al 25 Settembre 2019 presso il Palalido Allianz Cloud di Milano. Sarà rispettivamente:

23 Settembre per Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi;

per Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi; 24 Settembre per Istruttori dei Servizi Informativi e Istruttori direttivi dei Servizi Informativi;

per Istruttori dei Servizi Informativi e Istruttori direttivi dei Servizi Informativi; 25 Settembre per Istruttori direttivi dei Servizi di Biblioteca e Istruttori direttivi dei Servizi Economico-Finanziari.

Ulteriori comunicazioni in merito a orari e modalità di svolgimento della prova verranno pubblicate sul sito del Comune di Milano e indicate via mail ai singoli candidati.

Concorsi Comune Milano 2019: come prepararsi

Per la preparazione della prova preselettiva, comune a tutti i profili indicati, consigliamo il seguente volume che offre:

più di un migliaio di quiz identici o analoghi alle prove ufficiali, con procedimento logico e tecniche di risoluzione ;

identici o analoghi alle prove ufficiali, con procedimento logico e ; una raccolta di tutte le tipologie di test psicoattitudinali in uso nei concorsi;

sezione online con ulteriori batterie di quiz di concorsi precedenti, videolezioni del Metodo Cotruvo e software di simulazione.

