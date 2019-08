Concorsi Comune Taranto, 300 nuove assunzioni nel triennio 2019/2021

L’Amministrazione Comunale ha presentato il programma assunzionale per il triennio 2019/2021: in arrivo procedure di reclutamento per 300 posti anche con Concorsi Comune Taranto.

Vediamo assieme tutte le informazioni contenute nel Comunicato Ufficiale.

Concorsi Comune Taranto: il piano assunzionale

Il 12 Agosto 2019 il Comune di Taranto ha pubblicato sul sito istituzionale un Comunicato che dà notizia dell’avvenuta presentazione del Programma Assunzionale per il triennio 2019/2021.

Il piano vedrà 300 nuove professionalità inserite nell’Amministrazione comunale, delle quali 200 già nel 2019 e 100 nei prossimi due anni. I profili richiesti saranno diversi, per settore e mansioni.

I neo assunti andranno a colmare i posti rimasti vacanti dai dipendenti comunali che hanno cessato servizio. Sono previste anche progressioni verticali per il personale già in servizio nell’Amministrazione comunale.

Come annunciato dall’assessore Paolo Castronovi: “Con questo provvedimento recuperiamo le fuori uscite per quiescenza raddoppiando il saldo fra entrate ed uscite in termini di personale. Un’altra nota importante è che in questo piano sono previste numerose progressioni verticali che consentiranno ai dipendenti di vedersi riconosciute le professionalità ed i titoli acquisiti nel tempo così da poter gratificare i dipendenti.

La modalità di assunzione è, come previsto per legge, l’evidenza pubblica quindi tramite procedura concorsuale o selezione attraverso i centri per l’impiego di cui daremo ampia comunicazione non appena saranno banditi”.

Leggi il Comunicato Ufficiale

Concorsi Comune Taranto: le procedure di assunzione

Entro la fine del 2019 verranno espletate le prime procedure per 200 nuove assunzioni negli Uffici Comunali dell’Amministrazione tarantina tramite:

bandi di Concorso;

di Concorso; selezioni con i Centri per l’Impiego.

Gli avvisi per le procedure concorsuali verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Taranto, sezione “L’Amministrazione e sottosezione “Concorsi”.

Consulta la sezione Concorsi Comune di Taranto

Le indicazioni in merito a profili ricercati, requisiti di partecipazione, modalità di invio delle domande e prove selettive verranno rese note nei bandi.

