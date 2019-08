Concorsi Puglia, in arrivo 4500 assunzioni per Infermieri, Oss e Medici

Annunciate sul sito della Regione 4500 nuove assunzioni di Infermieri, Oss e Medici nelle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite Concorsi Puglia.

In questo articolo riporteremo in sintesi i focus dell’incontro del 6 Agosto per la definizione del programma assunzionale regionale.

Concorsi Puglia: il piano assunzionale

Nell’incontro tenutosi il 6 agosto tra il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, il consigliere del Presidente Domenico De Santis, i rispettivi dirigenti dell’assessorato e i sindacati è stata discussa la situazione assunzionale del settore sanitario pugliese e sono state presentate le attività che l’Amministrazione intende svolgere nell’anno a venire.

Il piano prevede prevalentemente un riordino ospedaliero e territoriale ma parte di esso riguarda nuovi reclutamenti, anche con procedure concorsuali, per la copertura di migliaia di posti negli ospedali e nelle altre strutture del sistema sanitario regionale.

Come riporta il Presidente: “L’incontro di oggi è stato estremamente importante per fare il punto con tutte le organizzazioni sindacali sullo stato di attuazione del programma in sanità. Gli sforzi fatti nel corso degli ultimi anni ci consentiranno a breve di uscire dal piano operativo e l’affidabilità delle azioni della Puglia ci consentirà di fare finalmente migliaia di assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari. Questo in più consentirà di ottenere da parte del Ministero il via libera alla costruzione di due nuovi ospedali e altri saranno probabilmente autorizzati nei giorni a venire”.

Concorsi Puglia: profili richiesti

In arrivo quindi i bandi per l’assunzione di:

2500 Operatori Socio Sanitari ;

; 1000 Infermieri ;

; 1000 Medici.

Il primo concorso unico regionale che verrà bandito da Asl Bari, Policlinico e Irccs De Bellis di Castellana mirerà all’assunzione di Infermieri.

Invece, gli Ospedali Riuniti di Foggia entro l’anno termineranno le procedure di reclutamento di Operatori Socio Sanitari.

Fonte Regione Puglia

