Concorso Funzionari Giudiziari 2019, come fare domanda: la guida completa

C'è tempo fino al 9 Settembre per inviare la domanda al Concorso Funzionari Giudiziari 2019, per la copertura di 2329 posti nelle varie sedi del Ministero.

2242 funzionari per l’ Amministrazione Giudiziaria ;

funzionari per l’ ; 39 funzionari al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ;

funzionari al ; 20 funzionari dell’ organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

funzionari dell’ e delle nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; 28 funzionari dell’organizzazione al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

In questo articolo forniamo una guida sulla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso.

Concorso Funzionari Giudiziari 2019: termini e modalità di invio domanda

Il 26 Luglio è stato pubblicato il bando di Concorso 2329 Funzionari Giudiziari in Gazzetta Ufficiale e sul sito Ufficiale del Ministero della Giustizia.

La domanda di partecipazione è accettata esclusivamente se trasmessa con la procedura telematica, https://concorsipersonale.giustizia.it, nei termini e nelle modalità stabilite nel bando. Il termine è fissato al 45° giorno successivo alla pubblicazione, quindi al 9 Settembre 2019.

Aiuto nella compilazione

Il Manuale dell’Utente, reso noto dal Ministero in contemporanea al bando, illustra gli step da seguire per la presentazione della domanda, dalla registrazione all’esito finale.

Manuale utente – Guida alla compilazione della domanda

Documenti da conservare

La ricevuta di invio che ogni candidato riceverà al termine della compilazione dovrà essere conservata per la partecipazione alle prove. Essa contiene:

numero identificativo della domanda;

data e ora di presentazione.

Dichiarazioni

In sintesi, il candidato in fase di compilazione deve dichiarare:

dati personali;

recapiti;

il possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai Concorsi pubblici;

titoli da sottoporre a valutazione;

titolarità delle riserve;

gli estremi della ricevuta di pagamento;

eventuale diritto all’esenzione alla preselettiva;

eventuale richiesta di ausili o tempi aggiuntivi con apposita dichiarazione sanitaria.

Il dettaglio completo punto per punto nel bando.

Concorso Funzionari Giudiziari 2019: quante domande inviare

Al 9 Agosto, come indicato sul sito del Ministero della Giustizia, le domande inoltrate sono 16.243 e precisamente:

11.919 per il codice F/MG (2242 funzionari per l'Amministrazione Giudiziaria, 39 funzionari dell'organizzazione al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e 20 funzionari dell'organizzazione e delle relazioni al Diparimento dell'Amministrazione penitenziaria);

4.324 per il codice FO/MG (28 funzionari dell'organizzazione al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità).

Ogni candidato può iscriversi a più procedure e concorrere per ciascuno dei profili professionali indicati, fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti nel bando.

Per completare l’iscrizione deve essere versata la quota di partecipazione di 10 euro; in caso di inoltro di più domande una quota per ogni profilo.

Concorso Funzionari Giudiziari 2019: come prepararsi

In questo ultimo paragrafo indicheremo agli aspiranti partecipanti del Concorso Funzionari Giudiziari come prepararsi.

A questo proposito per la preselettiva consigliamo:

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari 2019. Prova preselettiva RIPAM Manuale e Quiz



