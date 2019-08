Concorso Mibac 2019, 1.052 vigilanti: oggi il bando in Gazzetta Ufficiale

Tutto pronto per l’uscita del tanto atteso primo bando di Concorso Mibac 2019, come annunciato dal Ministro Alberto Bonisoli sulla pagina Facebook del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Oggi, 9 agosto, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà possibile partecipare alla procedura per i 1.052 posti di Vigilante con il diploma.

Vediamo assieme tutte le informazioni sul bando.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: requisiti

I candidati che vorranno partecipare al Concorso Mibac 1052 Vigilanti dovranno possedere i requisiti generali, richiesti per tutte le procedure concorsuali del settore pubblico, e il diploma di scuola secondaria di II grado.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: invio domanda

La domanda di partecipazione al primo Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti potrà essere trasmessa, completa dei documenti richiesti, secondo le modalità e i termini indicati nel bando.

Generalmente i termini ultimi di invio sono fissati al 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: prove di selezione

Sarà la Commissione Ripam a gestire la procedura selettiva del Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti.

Dobbiamo attendere la pubblicazione del bando per il dettaglio specifico sulle prove, sembra tuttavia che la selezione sia simile al precedente Concorso Mibac per 397 posti di Assistente alla Vigilanza, Sicurezza, Accoglienza, Comunicazione e Servizi al pubblico.

La procedura era così organizzata:

prova preselettiva , con quesiti a risposta multipla di cultura generale;

, con quesiti a risposta multipla di cultura generale; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica sulle materie a bando;

, con quesiti a risposta sintetica sulle materie a bando; prova orale.

Per la preselettiva era stata pubblicata la banca dati.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: come prepararsi

Una volta pubblicato il bando saranno note indicazioni più specifiche in merito alle materie e alle prove.

Per chi volesse iniziare da subito la preparazione al Concorso Mibac consigliamo il seguente volume a cura di Giuseppe Cotruvo, che potrebbe essere utile per l’eventuale attivazione della prova preselettiva:

