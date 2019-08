Concorso Mibac 2019, 1.052 vigilanti: pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale. Come partecipare

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso primo bando di Concorso Mibac 2019, come annunciato dal Ministro Alberto Bonisoli sulla pagina Facebook del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Da oggi, 9 agosto, sarà possibile partecipare alla procedura per i 1.052 posti di Vigilante con il diploma. L’inquadramento sarà nella II Area funzionale con posizione economica F2.

Vediamo assieme tutte le informazioni sul bando.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: posti per Regione

I 1.052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza che verranno assunti con il Concorso Mibac 2019 copriranno i seguenti posti presso gli Uffici del Ministero nelle varie Regioni:

30 in Abruzzo;

in Abruzzo; 18 in Basilicata;

in Basilicata; 64 in Calabria;

in Calabria; 200 in Campania;

in Campania; 51 in Emilia Romagna;

in Emilia Romagna; 7 in Friuli Venezia Giulia;

in Friuli Venezia Giulia; 198 in Lazio;

in Lazio; 48 in Liguria;

in Liguria; 77 in Lombardia;

in Lombardia; 15 nelle Marche;

nelle Marche; 14 in Molise;

in Molise; 57 in Piemonte;

in Piemonte; 36 in Puglia;

in Puglia; 14 in Sardegna;

in Sardegna; 2 in Sicilia;

in Sicilia; 155 in Toscana;

in Toscana; 20 in Umbria;

in Umbria; 46 in Veneto.

E’ fatta riserva del 30% dei posti per i volontari e gli ufficiali delle Forze Armate a determinate condizioni, definite nel bando.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: requisiti

I candidati che vorranno partecipare al Concorso Mibac 1052 Vigilanti dovranno possedere i requisiti generali, richiesti per tutte le procedure concorsuali del settore pubblico, e il diploma di scuola secondaria di II grado.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: invio domanda

La domanda di partecipazione al primo Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti potrà essere trasmessa, completa dei documenti richiesti, tramite la piattaforma Step-one 2019.

I termini ultimi di invio sono fissati al 23 Settembre 2019.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: prove di selezione

Sarà la Commissione Ripam a gestire la procedura selettiva del Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti.

Essa prevede:

prova preselettiva , un test con 60 quesiti a risposta multipla di capacita’

logico-deduttiva, ragionamento logico-matematico, carattere

critico verbale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del patrimonio culturale

italiano e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

, un test con 60 quesiti a risposta multipla di capacita’ logico-deduttiva, ragionamento logico-matematico, carattere critico verbale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del patrimonio culturale italiano e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando;

, con quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando; prova orale, un colloquio interdisciplinare per accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie delle prove.

Per la preselettiva era stata pubblicata la banca dati.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: come prepararsi

Il bando ha fornito indicazioni più specifiche in merito alle materie e alle prove, abbiamo tuttavia un volume utile a chi volesse prepararsi da subito per la prova preselettiva:

