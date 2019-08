Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: requisiti, invio domanda e prove di selezione

Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2-8-2019 è stato pubblicato il bando di Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato.

Il Concorso è stato bandito dalle 3 amministrazioni congiuntamente per reclutare 159 funzionari, area III e fascia retributiva F1, per le esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici.

I posti sono così ripartiti:

88 funzionari amministrativi presso la Giusizia Amministrativa , con riserva del 50% per il personale già in servizio;

funzionari amministrativi presso la , con riserva del 50% per il personale già in servizio; 54 collaboratori amministrativi presso la Corte dei Conti , con riserva del 30% per il personale in ruolo nell’amministrazione;

collaboratori amministrativi presso la , con riserva del 30% per il personale in ruolo nell’amministrazione; 17 funzionari legali presso l’Avvocatura dello Stato, con riserva del 50% per il personale di ruolo.

Sono riservati posti anche al personale militare di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66. I restanti saranno coperti dai vincitori in ordine di graduatoria.

Vediamo requisiti di partecipazione, come inviare la domanda e le prove di selezione previste.

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: requisiti

I candidati per partecipare al Concorso devono essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici. In particolare:

cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici ;

; laurea negli indirizzi indicati nel bando;

negli indirizzi indicati nel bando; idoneità all’impiego ;

; qualità morali e di condotta incensurabili;

incensurabili; posizione regolare per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;

non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o licenziati per aver prodotto o presentato documenti falsi.

Leggi il bando ufficiale

Titoli di Studio

Sono ammessi a requisito i seguenti corsi di laurea e laurea magistrale (ai sensi del d.m. 270 del 2004):

L-14 – Scienze dei servizi giuridici;

L-16 – Scienze politiche;

L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 – Scienze economiche;

L-36 – Scienze dell’amministrazione;

LMG /01 – Giurisprudenza;

LM-56 – Scienze dell’economia;

LM-77 – Scienze economico-aziendali;

LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-52 – Relazioni internazionali;

LM-62 – Scienze della politica.

Sono riconosciuti anche diplomi di laurea di vecchio ordinamento o lauree specialistiche purchè ritenuti equiparati dall’ordinamento vigente.

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: invio domande

I candidati potranno partecipare alla selezione inviando la domanda esclusivamente in via telematica sul sito della Corte dei Conti.

I termini per la partecipazione scadono il 2 Settembre 2019.

Candidati qui

Per i soggetti con minorazioni visive opportunamente certificate, la domanda potrà essere redatta in carta e consegnata a mano entro il suddetto termine.

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: prove

La procedura selettiva è così strutturata:

preselezione , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1.500, con quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1.500, con quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove; prima prova scritta ;

; seconda prova scritta ;

; prova orale.

Le materie vertono sulle discipline indicate nell’art. 10 del bando.

La prova preselettiva sarà computer-based e potrebbe essere gestita da aziende specializzate nella selezione di personale. La banca dati ufficiale verrà pubblicata almeno 20 giorni prima della data della prova.

Il 27 Settembre 2019 verrà reso noto il diario.

Per rimanere aggiornati sui Concorsi pubblici in uscita:

© RIPRODUZIONE RISERVATA