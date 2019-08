Concorsi Scuola 2019, c’è il decreto per 53.627 nomine. Una tempistica aggiornata

Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza la nomina in ruolo di 53.627 docenti per la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria con i Concorsi Scuola 2019 nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.

Oltre al decreto sono state rese note le istruzioni operative per le nomine a tempo indeterminato e i prospetti di ripartizione. Il 9 agosto il testo verrà presentato al Consiglio dei Ministri.

Vediamo assieme tutte le informazioni contenute in merito ai Pas, al Concorso Straordinario Scuola Secondaria, al Concorso Ordinario Scuola Secondaria e al Concorso ordinario Infanzia e Primaria.

Il focus dell’incontro del 9 agosto tra Ministero e Consiglio dei Ministri sarà la stabilizzazione dei precari della Scuola Secondaria di I e II grado.

Secondo quanto indicato nel decreto entro il 2019 verranno indetti:

I percorsi abilitanti speciali verranno attivati dai singoli atenei e consentiranno di ottenere l’abilitazione all’insegnamento ma non garantirebbero un posto a tempo indeterminato.

Sono riservati ai precari con almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 8 anni o con almeno 180 giorni in ogni anno scolastico.

Senza esperienza lavorativa nella mansione potranno partecipare:

I candidati potranno scegliere se affrontare i percorsi abilitanti speciali o il concorso straordiario per ottenere l’abilitazione.

Contemporaneamente, quindi, verrà indetto un Concorso straordinario riservato ai docenti che negli ultimi 8 anni abbiano svolto attività lavorativa per un anno e mezzo. Gli insegnanti di sostegno potranno partecipare alla procedura dedicata se in possesso del titolo di specializzazione.

Il concorso sarà “facilitato” perchè la selezione consisterà in una prova scritta con questionario a risposta multipla e un orale senza valutazione.

La graduatoria finale sarà valida fino all’anno scolastico 2022/2023 e sarà distinta per disciplina e regione.

La pubblicazione del bando di Concorso ordinario Scuola Secondaria, prevista per luglio, è slittata all’autunno, previa accettazione del decreto.

