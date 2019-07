Concorso Ordinario Infanzia Primaria: in arrivo il bando. Come prepararsi alla preselettiva

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.167 del 18 Luglio 2019 è stata pubblicata l’autorizzazione al Miur per l’avvio delle procedure di reclutamento di 16.959 docenti con il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria.

Tutto pronto per far partire la procedura: il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando.

In questo articolo intendiamo fornire istruzioni utili in merito alla procedura selettiva e, in particolare, alla preparazione della preselettiva che verterà su logica, comprensione del testo e normativa scolastica.

Concorso Ordinario Infanzia Primaria: requisiti e prove

Concorso Ordinario Infanzia Primaria: prove di selezione

Secondo quanto indicato nel decreto, la procedura selettiva del Concorso Ordinario Infanzia Primaria sarebbe così organizzata:

prova preselettiva , un test computer-based con logica, comprensione del testo e normativa scolastica;

, un test computer-based con logica, comprensione del testo e normativa scolastica; prova scritta , composta da 3 quesiti differenziati per posti comuni e sostegno per verificare la conoscenza delle discipline specifiche del profilo e della lingua inglese al livello B2;

, composta da 3 quesiti differenziati per posti comuni e sostegno per verificare la conoscenza delle discipline specifiche del profilo e della lingua inglese al livello B2; prova orale, un colloquio di accertamento sulla conoscenza dei programmi specifici per posti comuni e sostegno nell’infanzia o nella primaria, sulla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 e sulla capacità didattica legata al profilo.

Nell’allegato A del decreto sono indicati i programmi per le singole prove per la scuola dell’Infanzia e della Primaria.

Nei seguenti articoli una sintesi dei programmi concorsuali per:

Prova preselettiva

La prova preselettiva del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria verrà attivata solamente nel caso in cui le domande siano 4 volte superiori al numero dei posti messi a concorso.

L’esame sarà computer-based e mirerà a verificare la conoscenza di logica, di comprensione del testo e della normativa scolastica.

Il punteggio della prova preselettiva non inciderà sul punteggio assegnato per la graduatoria finale.

Concorso Ordinario Infanzia Primaria: come prepararsi

Visto l’elevato numero di partecipanti previsto e l’imminente pubblicazione del bando, consigliamo di iniziare la preparazione da subito.

Come determinato nel Decreto Ministeriale del 9 Aprile 2019, la prova consisterà in un test di accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e normativa scolastica.

Il volume “Concorso Infanzia e Primaria – prova preselettiva – quiz a risposta multipla svolti e commentati” offre una trattazione completa con parte manualistica e quesiti a risposta multipla sulle discipline indicate nel decreto.

In particolare per la parte di logica contiene:

numeri romani;

esercizi di aritmetica;

problemi di aritmetica;

comprensione delle tabelle;

calcolo delle combinazioni;

calcolo delle probabilità;

esercizi di algebra;

problemi di algebra;

quiz di logica matematica;

serie numeriche;

serie alfabetiche e alfanumeriche;

ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale);

ragionamento logico-deduttivo;

relazioni insiemistiche;

ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari;

problem solving.

Ogni quesito è accompagnato da soluzioni commentate e consigli per le tecniche di risoluzione.

Nella sezione online raggiungibile con il codice riportato in fondo al volume sarà possibile esercitarsi sui quiz del Concorso a cattedre 2012 e con le videolezioni di Giuseppe Cotruvo.

Puoi trovare il volume sullo Shop Maggioli Editore:

Concorso infanzia e primaria. Prova preselettiva. Quiz a risposta multipla svolti e commentati Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. La prova consiste in un test sull’accertamento delle capacità logiche, della comprensione del testo e della conoscenza della normativa...



In alternativa è possibile acquistarlo su Amazon, anche con Carta del Docente:

Vai allo shop Amazon

© RIPRODUZIONE RISERVATA