Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 51 posti nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna

In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione di 51 unità nelle Asl dell’Emilia Romagna.

Le figure ricercate:

17 Assistenti Amministrativi , categoria C;

, categoria C; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, settore economico-finanziario;

professionali, categoria D, settore economico-finanziario; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, area giuridico-amministrativa.

In questo articolo indicheremo i requisiti richiesti, come inviare la domanda e prove di selezione previste.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: requisiti

I candidati per partecipare alle procedure devono essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici legati alla professione.

I requisiti per tutti i profili:

essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o dello status di rifugiato o ancora dello status di protezione sussidiaria;

italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o dello status di rifugiato o ancora dello status di protezione sussidiaria; avere un’ età non soggetta a limiti in merito al collocamento a riposo d’ufficio;

non soggetta a limiti in merito al collocamento a riposo d’ufficio; essere in possesso del titolo di studio richiesto per ogni profilo;

richiesto per ogni profilo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

non essere stati interdetti in modo perpetuo o temporaneo dai pubblici uffici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego statale;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 Dicembre 1985, avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi è necessario il possesso di un diploma di maturità che consenta l’accesso a una facoltà universitaria, mentre per i Collaboratori Amministrativi una Laurea negli indirizzi indicati nei bandi.

I requisiti devono essere posseduti alla data ultima di invio delle domande di ammissione.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: i bandi

Di seguito i bandi per ogni procedura selettiva:

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: come candidarsi

Le domande e i documenti richiesti dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12 del 22 Agosto 2019 tramite procedura telematica.

Il riferimento per ogni bando:

Candidati qui per 17 Assistenti Amministrativi;

Candidati qui per 17 Collaboratori Amministrativi settore economico-finanziario;

Candidati qui per 17 Collaboratori Amministrativi area giuridico-amministrativa.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: prove selettive

La procedura selettiva dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi Emilia Romagna prevede le seguenti fasi:

prova preselettiva , eventuale, con quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso;

, eventuale, con quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso; prova scritta , risoluzione di un tema o questiti a risposta sintetica/multipla sulle discipline specifiche indicate in ogni bando;

, risoluzione di un tema o questiti a risposta sintetica/multipla sulle discipline specifiche indicate in ogni bando; prova pratica , predisposizione di atti o documenti, soluzione di problemi o casi concreti connessi al profilo professionale scelto;

, predisposizione di atti o documenti, soluzione di problemi o casi concreti connessi al profilo professionale scelto; prova orale , colloquio sulle materie della prova scritta e prativa oltre a un accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese;

, colloquio sulle materie della prova scritta e prativa oltre a un accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese; valutazione dei titoli.

La preselettiva non concorrerà alla determinazione del voto finale. Qualora venga attivata ne verrà data comunicazione almeno 15 giorni prima della data d’esame.

Le graduatorie verranno suddivise per ogni profilo e amministrazione e avranno validità per i 36 mesi successivi.

