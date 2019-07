Concorsi Asp Palermo: in arrivo assunzioni per Infermieri e Oss

Pubblicata la delibera 320 dell’11 Luglio per l’assunzione di 532 Infermieri e 236 Operatori Socio Sanitari con procedure di mobilità regionale e interregionale e concorsi Asp Palermo.

Vediamo assieme tutte le informazioni sui posti disponibili, requisiti di partecipazione e prove di selezione.

Concorsi Asp Palermo: 532 Infermieri

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto una procedura di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, e un concorso pubblico per la copertura di 532 posti di Infermiere.

Leggi la delibera Asp Palermo

Posti a disposizione

I posti per la procedura di mobilità e i Concorsi Asp Palermo per Infermieri sono così suddivisi:

7 all’ Asp di Agrigento ;

all’ ; 63 posti all’ Asp di Caltanissetta ;

posti all’ ; 111 all’ Asp di Palermo ;

all’ ; 130 posti all’ Asp di Trapani ;

posti all’ ; 65 posti all’ Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello di Palermo ;

posti all’ ; 108 posti all’ ARNAS Civico di Palermo ;

posti all’ ; 48 posti all’A.O.U. Policlinico Palermo.

Nel caso in cui le procedure di mobilità abbiano esito negativo, verrà avviata una procedura concorsuale per coprire i posti indetti e dei residui.

Requisiti

I candidati per partecipare ai Concorsi Asp Palermo per Infermieri devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Infermieristica o titolo equivalente per il vigente ordinamento;

Iscrizione all’Albo Professionale.

Invio domanda

Le domande di partecipazione e i documenti richiesti dovranno essere trasmessi mediante la procedura telematica www.asppalermo.org entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La piattaforma di iscrizione accetterà domande solamente dall’uscita del bando.

Prove di selezione

I candidati ai Concorsi Asp Palermo per Infermieri dovranno sostenere le seguenti prove:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle materie delle prove;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle materie delle prove; prova scritta , domande a risposta sintetica o altre modalità su un argomento scelto dalla Commissione inerente alle materie delle prove;

, domande a risposta sintetica o altre modalità su un argomento scelto dalla Commissione inerente alle materie delle prove; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti relativi alla qualifica;

, esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti relativi alla qualifica; prova orale, sulle discpline a concorso e sui compiti connessi, oltre a una verifica della conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi informatici.

Preparazione

Per prepararsi ai Concorsi Asp Palermo per Infermieri consigliamo:

L’infermiere Marilena Montalti-Cristina Fabbri, 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale, giunto alla IX edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti all’interno...



I test dei concorsi per infermieri Ivano Cervella, 2017, Maggioli Editore 2017, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. Gli oltre 4600 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati...



Concorsi Asp Palermo: 236 Operatori Socio Sanitari

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto una procedura di mobilità volontaria regionale e interregionale, per titoli e colloquio, e un concorso pubblico per la copertura di 236 posti di Operatore Socio Sanitario.

Leggi la delibera Asp Palermo

Posti a disposizione

I posti a disposizione delle procedure di mobilità e dei Concorsi Asp Palermo per Oss sono i seguenti:

16 all’ Asp di Agrigento ;

all’ ; 1 all’ Asp Caltanissetta ;

all’ ; 106 all’ Asp di Trapani ;

all’ ; 5 all’ Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello di Palermo ;

all’ ; 79 all’ ARNAS Civico di Palermo ;

all’ ; 29 all’A.O.U. Policlinico Palermo.

In caso di esito negativo delle procedure di mobilità, verrà avviata una procedura concorsuale per coprire i posti indetti e dei residui.

Requisiti

I candidati ai Concorsi Asp Palermo per Oss dovranno possedere requisiti generali e i seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di I grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Invio domanda

Le domande di partecipazione e i documenti richiesti dovranno essere trasmessi mediante la procedura telematica www.asppalermo.org entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sarà possibile inviare domande solamente dopo l’uscita del bando.

Prove di selezione

I Concorsi Asp Palermo per Oss sono così organizzati:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle discipline ad esame;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle discipline ad esame; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche connesse al ruolo e nello specifico tecniche di assistenza diretta alla persona;

, esecuzione di tecniche specifiche connesse al ruolo e nello specifico tecniche di assistenza diretta alla persona; prova orale, un accertamento delle conoscenze della prova pratica, dei contenuti formativi attinenti al ruolo e della legislazione sanitaria.

Preparazione

Per la preparazione del Concorso Asp Palermo per Operatori Socio Sanitari consigliamo:

Quiz per OSS Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare. Il testo contiene oltre 4000 quesiti a scelta multipla...



l’operatore socio-sanitario Patrizia Di Giacomo - Marilena Montalti, 2017, Maggioli Editore 2017, Dall’esperienza didattica e professionale delle autrici nasce questo apprezzato Manuale per la formazione di base e la preparazione ai concorsi degli OSS (Operatori Socio-Sanitari). Il testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati...



© RIPRODUZIONE RISERVATA