Concorsi Asp Catania: pubblicata la delibera per assumere Infermieri e Oss

Nell’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale Catania è stata pubblicata la delibera n. 853 dell’11 Luglio 2019 per l’assunzione di 397 Infermieri e 227 Oss tramite procedure di mobilità regionali e interregionali e un concorso pubblico.

In questo articolo approfondiamo posti, requisiti e prove di selezione per i Concorsi Asp Catania.

Concorsi Asp Catania: 397 Infermieri

L’Azienda Sanitaria Provinciale Catania ha indetto una procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio e un conseguente concorso pubblico per la copertura di 397 posti di Infermiere con categoria D.

Leggi la delibera ASP Catania

Posti a disposizione

I posti per le procedure di mobilità sono suddivisi tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione Sicilia in questo modo:

118 all’ Asp Catania ;

all’ ; 32 all’ ASP Enna ;

all’ ; 34 all’ ASP Messina ;

all’ ; 97 all’ ASP Ragusa ;

all’ ; 24 all’ ASP Siracusa ;

all’ ; 24 all’ Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania ;

all’ ; 36 all’ Azienda Ospedaliera Papardo Messina ;

all’ ; 13 all’ A.O.U. Policlinico Messina ;

all’ ; 19 all’I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Nel caso in cui l’esito delle procedure di mobilità sia negativo, in tutto o in parte, i posti non coperti verranno messi a concorso.

Tramite concorso pubblico è già stata indetta invece l’assunzione di 31 Infermieri presso l’ A.O.U Policlinico – V.E. di Catania.

Requisiti

Per partecipare ai Concorsi ASP Catania per Infermieri i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Infermieristica o titolo riconosciuto come equivalente dal vigente ordinamento;

Iscrizione all’Albo Professionale.

Invio domanda

Le domande di partecipazione, complete dei documenti richiesti, devono essere trasmesse tramite procedura telematica entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Prove di selezione

L’iter selettivo dei Concorsi Asp Catania è così strutturato:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame; prova scritta , su un argomento scelto dalla Commissione inerente alle materie delle prove;

, su un argomento scelto dalla Commissione inerente alle materie delle prove; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche della professione;

, esecuzione di tecniche specifiche della professione; prova orale, sulle discpline a concorso con verifica della conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi informatici.

Preparazione

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

L’infermiere Marilena Montalti-Cristina Fabbri, 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale, giunto alla IX edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti all’interno...



I test dei concorsi per infermieri Ivano Cervella, 2017, Maggioli Editore 2017, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. Gli oltre 4600 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati...



Concorsi Asp Catania: 227 Operatori Socio Sanitari

L’Azienda Sanitaria Provinciale Catania ha indetto una procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio e un contestuale concorso pubblico per la copertura di 227 posti di Operatore Socio Sanitario con categoria Bs.

Leggi la delibera ASP Catania

Posti a disposizione

I posti per le procedure di mobilità sono così suddivisi nelle Aziende Sanitarie territoriali:

76 all’ Asp Catania ;

all’ ; 29 all’ Asp di Enna ;

all’ ; 42 all’ Asp di Ragusa ;

all’ ; 15 all’ Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania ;

all’ ; 15 all’ A.O.U. Policlinico Messina ;

all’ ; 50 all’I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Nel caso in cui le procedure di mobilità abbiano un esito negativo verranno coperti i posti tramite concorso.

Contestualmente è stato indetto un Concorso Pubblico per la copertura di:

60 all’ Asp Catania ;

all’ ; 46 all’ ARNAS Garibaldi Catania ;

all’ ; 21 all’ A.O.U. Policlinico – V.E. Catania ;

all’ ; 32 all’Azienda Ospedaliera Papardo Messina.

Requisiti

I candidati per partecipare alle procedure dei Concorsi Asp Catania per Oss devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

diploma di maturità o assolvimento dell’obbligo scolastico;

qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Invio domanda

Le domande di partecipazione, complete dei documenti richiesti, devono essere inviate entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Per l’invio delle domande è stata appositamente creata una procedura telematica che sarà attiva dal giorno di pubblicazione del bando.

Prove selettive

Il Concorso Asp Catania per la selezione di Oss prevede i seguenti step:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle discipline ad esame;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle discipline ad esame; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche connesse alla mansione;

, esecuzione di tecniche specifiche connesse alla mansione; prova orale, un accertamento delle conoscenze delle discipline delle prove, dei contenuti formativi attinenti al ruolo, della legislazione sanitaria, della lingua inglese e dei principali sistemi informatici.

Preparazione

Per la preparazione del Concorso Asp Catania per Operatori Socio Sanitari consigliamo:

Quiz per OSS Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare. Il testo contiene oltre 4000 quesiti a scelta multipla...



l’operatore socio-sanitario Patrizia Di Giacomo - Marilena Montalti, 2017, Maggioli Editore 2017, Dall’esperienza didattica e professionale delle autrici nasce questo apprezzato Manuale per la formazione di base e la preparazione ai concorsi degli OSS (Operatori Socio-Sanitari). Il testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati...



© RIPRODUZIONE RISERVATA