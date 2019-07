Concorsi Emilia Romagna, 11 posti all’Agenzia Regionale del Lavoro

In arrivo numerosi Concorsi Emilia Romagna: oltre alle 1.300 assunzioni previste dal Piano dei Fabbisogni del triennio 2019 – 2021, la Regione ha indetto dei bandi per potenziare l’organico in servizio nell’Agenzia Regionale del Lavoro.

In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le selezioni per Dirigenti, Specialisti e Assistenti in Politiche del Lavoro.

Vediamo assieme i posti a disposizione, i requisiti di partecipazione e le prove di selezione.

Concorsi Emilia Romagna: posti a bando

L’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia Romagna ha indetto 3 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 11 posti. Più precisamente:

I suddetti posti potrebbero essere integrati secondo le necessità di organico previste nel Piano dei Fabbisogni.

Concorsi Emilia Romagna: requisiti di partecipazione

Gli aspiranti candidati per accedere alla selezione dovranno essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici legati alla mansione.

Per gli Assistenti è richiesto un Diploma di maturità o titolo equipollente, mentre per gli Specialisti un Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale.

Per quanto riguarda i Dirigenti invece, sono richiesti:

Cittadinanza italiana;

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale;

5 anni di esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione, aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore o apicale dell’area non dirigenziale.

Per un dettaglio completo sui titoli e requisiti richiesti consulta i bandi.

Concorsi Emilia Romagna: invio domanda

Le domande potranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 9 Agosto 2019 ed esclusivamente tramite il portale di e-Recruiting della Regione: www.servizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/.

L’accesso al portale è consentito con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Concorsi Emilia Romagna: prove di selezione

In questo paragrafo un dettaglio completo sulle prove selettive del Concorso Agenzia Regionale del Lavoro Emilia Romagna.

Per Assistenti e Specialisti:

prova preselettiva , attivata qualora il numero dei candidati sia maggiore a 250;

, attivata qualora il numero dei candidati sia maggiore a 250; prova scritta ;

; prova orale.

Per Dirigenti:

prima prova scritta ;

; seconda prova scritta ;

; prova orale.

