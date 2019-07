Concorso Dirigenti Scolastici, sentenza Tar: annullate prove scritte

Annunciata la decisione del Tar del Lazio sul Concorso Dirigenti Scolastici: la procedura concorsuale è stata annullata per le numerose irregolarità sullo svolgimento delle prove scritte.

Come scrive La Repubblica riportando l’intervista ai giudici amministrativi: “Il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”.

Ricostruiamo assieme la vicenda.

Concorso Dirigenti Scolastici: i ricorsi accolti

Ieri, 2 Luglio 2019, si è tenuta la sentenza del Tar per discutere delle irregolarità denunciate dai candidati nello svolgimento del Concorso Dirigenti Scolastici.

Il ricorso accolto, il cui fatto scatenante è stato notificato da decine di partecipanti, riguarda l’incompatibilità di cariche di 3 commissari:

Due hanno formato alcuni candidati per superare le prove;

Uno ricopriva una carica politica e, come stabilito dal regolamento ministeriale, non poteva diventare commissario.

I suddetti avrebbero partecipato alla seduta plenaria di definizione dei criteri di valutazione.

Concorso Dirigenti Scolastici: cosa succederà ora Dopo la sentenza emessa dal Tribunale Regionale del Lazio, il Miur e l’Avvocatura dello Stato hanno subito predisposto l’appello al Consiglio di Stato per chiedere la sospensiva d’urgenza e non compromettere la procedura concorsuale in corso. La sentenza infatti prevede l’annullamento della prova scritta e di conseguenza un arresto dei colloqui orali, per far ripetere la prova ai 9000 candidati ammessi.

