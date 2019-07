Concorsi Comune di Bologna, aggiornato il Piano assunzioni del triennio: 204 nuovi inserimenti

Aggiornato il Piano dei Fabbisogni del triennio 2019 – 2021 del Comune di Bologna: 204 nuovi inserimenti oltre ai 310 previsti a Febbraio.

In arrivo anche nuovi Concorsi Comune di Bologna, oltre a procedure di mobilità, per la selezione delle figure professionali necessarie.

Vediamo assieme tutte le informazioni in merito.

Scopri i concorsi pubblici attivi

Concorsi Comune di Bologna: il piano assunzionale

Entro il 2021 l’Amministrazione comunale assumerà 204 dipendenti in più rispetto a quanto stabilito dal Piano dei Fabbisogni approvato dall’Ente nel Febbraio 2019.

Leggi il Piano dei Fabbisogni del Comune di Bologna

Nello specifico sono previste:

2019 : 54 unità in più, per un totale di 105 assunzioni;

: 54 unità in più, per un totale di 105 assunzioni; 2020 : 35 nuove unità, per un totale di 54 assunzioni;

: 35 nuove unità, per un totale di 54 assunzioni; 2021: 26 unità in più per un totale di 45 assunzioni.

Nell’intervista riportata su BolognaToday.it il vicesindaco con delega al Personale Fausto Tinti afferma: “Con questo aggiornamento abbiamo un Piano assunzioni che non ha precedenti negli ultimi anni: in tre anni avremo 204 nuovi assunti. Segno che questo nuovo Ente si occupa di funzioni e di progetti sempre più rilevanti per il territorio e la comunità metropolitana. E segno che siamo un Ente capace di innovare con competenze di qualità il proprio ruolo a livello regionale e nazionale.”

L’inserimento di nuove figure professionali, rispetto alle 310 già previste dal piano, avrà lo scopo di potenziare i settori strategici dell’Ente. Il reclutamento verrà effettuato tramite stabilizzazioni, procedure di mobilità e nuovi Concorsi.

Concorsi Comune di Bologna: le figure richieste

Numerose le figure professionali richieste: prima dell’integrazione il Piano dei Fabbisogni del Comune di Bologna prevedeva per lo più profili tecnici.

In particolare:

Geometri;

Ingegneri;

Analisti informatici.

Gli altri inserimenti riguarderebbero:

Assistenti e Specialisti alle Attività Culturali ;

; Agenti e Ispettori di Polizia Locale ;

; Assistenti Sociali e ai Servizi Socio-Educativi ;

; Operatori, Educatori e Insegnanti dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia ;

; Istruttori Amministrativo-contabili;

Figure Dirigenziali.

I bandi verranno pubblicati sul sito del Comune di Bologna www.comune.bologna.it.

Rimani aggiornato con la newsletter Concorsi LeggiOggi.it:

Fonte BolognaToday.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA