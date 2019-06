Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate, pubblicato il diario della prova oggettiva attitudinale

Il 28 Giugno 2019 è uscito sul sito ufficiale dell’Ente l’avviso contenente il diario della prova oggettiva attitudinale per il Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate.

Il 29 marzo e il 3 maggio scorso sono stati pubblicati gli avvisi in cui veniva comunicata ai soli candidati della Valle d’Aosta e della Provincia di Bolzano la data e la sede della prova, mentre per tutti gli altri l’appuntamento è stato rimandato.

Vediamo assieme cosa contiene l’avviso.

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate: il diario della prova

Il 28 Giugno sono state rese note le date e la sede della prova oggettiva attitudinale: i candidati per ogni Regione si dovranno presentare all’Ergife Palace Hotel di Roma nei giorni indicati nell’avviso.

Leggi l’avviso del 28 giugno 2019

In particolare:

Lombardia dal 18 al 20 e dal 23 al 26 Settembre;

dal 18 al 20 e dal 23 al 26 Settembre; Liguria 27 Settembre;

27 Settembre; Veneto 2 e 3 Ottobre;

2 e 3 Ottobre; Friuli Venezia Giulia 4 Ottobre;

4 Ottobre; Provincia autonoma di Trento 4 Ottobre;

4 Ottobre; Umbria 10 Ottobre;

10 Ottobre; Marche 11 Ottobre;

11 Ottobre; Piemonte 16 e 17 Ottobre;

16 e 17 Ottobre; Lazio 18, 23, 24, 25, 28 Ottobre;

18, 23, 24, 25, 28 Ottobre; Emilia Romagna dal 29 al 31 Ottobre e il 4 Novembre;

dal 29 al 31 Ottobre e il 4 Novembre; Toscana dal 4 all’8 Novembre.

Non ci saranno variazioni di orario e data: i candidati dovranno rispettare la convocazione fatta in ordine alfabetico.

Eventuali variazioni verranno comunicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’11 Settembre 2019.

Salvo ulteriori comunicazioni, l’elenco degli ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale verrà pubblicato il 15 Novembre 2019.

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate: il rinvio del 3 maggio

Pubblicato l’avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate per il Concorso 510 funzionari: la comunicazione sul diario delle prove è stata rinviata al 28 giugno 2019.

Leggi l’avviso del 3 maggio 2019

La causa del rinvio è la procedura di ricorso in atto: il 4 giugno 2019 sapremo l’esito dell’udienza di merito per l’assegnazione delle aule. Sull’avviso è riportato:

“Ciò al fine di attendere l’esito dell’udienza di merito, fissata per il giorno 4 giugno 2019,

nell’ambito del giudizio pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio – Roma a fronte del ricorso

prodotto in relazione alla procedura di selezione dei locali attrezzati ove espletare le prove

d’esame”.

Nell’avviso sono confermate le date delle prove per i 10 candidati della Valle d’Aosta, comunicate il 29 marzo:

prova oggettiva attitudinale, 15 maggio 2019 alle 10:30 presso il Palaindoor

alle 10:30 presso il Palaindoor pubblicazione ammessi, 16 maggio 2019

prova oggettiva tecnico professionale, 22 maggio 2019 ore 10:30 presso il Palaindoor

Inoltre, è stato pubblicato il diario delle prove per l’assunzione dei 15 funzionari destinati agli uffici della provincia di Bolzano:

prova oggettiva attitudinale, 15 maggio 2019 alle 10:30 presso la Libera Università di

Bolzano

alle 10:30 presso la Libera Università di Bolzano pubblicazione ammessi sul sito www.altoadige.agenziaentrate.it, 16 maggio 2019

prova oggettiva tecnico professionale, 22 maggio 2019 alle 10:30 presso la Libera Università di Bolzano

Provincia di Bolzano, il calendario delle prove

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate: il rinvio del 29 marzo

Il 29 marzo un avviso dell’Agenzia delle Entrate ha dato notizia del rinvio del diario e della sede d’esame della prova oggettiva attitudinale, ad eccezione della Valle d’Aosta.

Valle d’Aosta, il calendario delle prove

La tanto attesa data è arrivata, ma un anno dopo la pubblicazione del bando si teme l’ennesimo rinvio del diario. Infatti nelle ultime righe dell’avviso è riportata la seguente dicitura:

“Fatte salve eventuali diverse indicazioni conseguenti a pronunce del giudice amministrativo, posto che, in relazione alla procedura di selezione dei locali attrezzati ove

espletare le prove d’esame, è stato presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma, con

richiesta di adozione della misura cautelare, con udienza fissata al 16 aprile 2019“.

Leggi l’avviso del 29 marzo 2019

La questione delle aule per il Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è ben nota: la prima gara è andata deserta per concomitanza di più procedure concorsuali, la procedura negoziata successiva ha visto l’affidamento all’Ergife poi decaduto per una denuncia penale a carico di uno degli amministratori a cui poi è stato presentato ricorso il 16 aprile.

La sentenza è stata pubblicata: il legale che rappresenta l’Ergife S.p.A ha rinunciato alla domanda cautelare per procedere ad approfondimenti nell’udienza di merito del 4 giugno 2019.

La questione delle aule

Qualora l’Ergife dovesse risultare vincitore, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe risarcirlo, salvo il ricorso in appello al Consiglio di Stato con un conseguente protrarsi della questione.

Vista la situazione, sono emerse voci su un possibile annullamento del presente bando per sostituirlo con uno nuovo, andando così incontro alle esigenze di organico di Quota 100.

Occorre tuttavia attendere la comunicazione di oggi per avere indicazioni ufficiali.

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate: la preparazione

Il 28 giugno le date e le sedi delle prove oggettive attitudinali sono state pubblicate per ogni Regione. Vorremmo fornire qualche pratico consiglio per la preparazione della prova oggettiva attitudinale, che sarà di logica.

Nonostante i continui rinvii, sarebbe funzionale continuare uno studio mirato sulle tipologie di quiz nonchè l’esercizio con le batterie di quesiti dei vecchi concorsi dell’Agenzia delle Entrate.

A questo proposito, consigliamo il volume a cura di Giuseppe Cotruvo, noto autore di numerosi testi di logica e creatore nazionale di quiz di logica, brain training e cultura generale.

Il volume contiene:

informazioni sullo svolgimento dei concorsi e suggerimenti sull’approccio ottimale da adottare;

e suggerimenti sull’approccio ottimale da adottare; argomenti e risoluzione dei quiz più trattati nei precedenti concorsi dell’Agenzia delle Entrate;

dell’Agenzia delle Entrate; prove attitudinali assegnate in passato con risposte commentate ;

assegnate in passato con ; tipologie di quiz comuni nei concorsi banditi dagli altri enti;

banditi dagli altri enti; accesso alle prove ufficiali e alle risposte delle ultime selezioni dell’Agenzia delle Entrate.

