Concorso funzionari giudiziari, 1.850 posti: bando entro luglio. In arrivo nuove assunzioni, tutte le novità

Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez.

L’uscita del bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del Ministro sembra sia prevista entro fine luglio.

Il 25 giugno nell’incontro tra Ministero della Giustizia e rappresentanze sindacali è stato proposto un aumento dei posti e nuovi concorsi per diverse figure.

Vediamo assieme tutte le informazioni sul concorso che verrà bandito e sulle nuove assunzioni.

Le novità sui Concorsi Pubblici

Concorso funzionari giudiziari: il piano assunzionale del Governo

Il 5 aprile il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato il nuovo piano assunzionale, varato per favorire l’ingresso di giovani e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

I posti previsti dal decreto sarebbero:

903 assistenti giudiziari , area funzionale seconda e fascia retributiva F2, reclutati tramite scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per 800 posti di Assistente Giudiziario pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 Novembre 2016 n.92;

, area funzionale seconda e fascia retributiva F2, reclutati tramite del Concorso pubblico per 800 posti di Assistente Giudiziario pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 Novembre 2016 n.92; 1.850 funzionari giudiziari, area funzionale terza e fascia retributiva F1 selezionati con procedure concorsuali.

Le suddette figure saranno inquadrate nei ruoli dell’Amministrazione Giudiziaria con contratto a tempo indeterminato e fascia economica iniziale.

La Ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha optato per un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto i tagli hanno contribuito a compromettere la qualità dei servizi. La Giustizia è rimasta paralizzata dalla mancanza di personale e per questo nella Legge di Bilancio 2019 sono state preventivate assunzioni straordinarie oltre a uno sblocco del turnover.

Le assunzioni saranno attivate anche per tutte le altre amministrazioni centrali: Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici.

Verranno successivamente emanati provvedimenti per garantire la produttività delle nuove figure.

Concorso funzionari giudiziari: l’incontro del 25 Giugno

Nuove assunzioni in arrivo per il Ministero della Giustizia: nell’incontro del 25 Giugno il sottosegretario Vittorio Ferraresi ha presentato alle rappresentanze sindacali il piano degli interventi per il triennio 2019/2021.

Verranno attivate procedure concorsuali, riqualificazioni, progressioni economiche, mobilità e interpelli per un totale di 8.000 assunzioni.

In particolare:

aumento assunzioni a 2.300 Funzionari Giudiziari ;

; 2.700 Cancellieri esperti con procedura concorsuale;

con procedura concorsuale; riqualificazione di Cancellieri esperti a Funzionari Giudiziari;

237 Assistenti Tecnici con concorso che si svolgerà in autunno;

con concorso che si svolgerà in autunno; 308 Funzionari Tecnici con scorrimento di graduatorie di altre Amministrazioni ;

; 400 Direttori e 40 Dirigenti di II fascia tramite procedura concorsuale;

e di II fascia tramite procedura concorsuale; 600 Operatori giudiziari con chiamata dai Centri per l’Impiego;

con chiamata dai Centri per l’Impiego; 100 conducenti tramite avviso dei Centri per l’Impiego.

Concorso funzionari giudiziari: competenze e caratteristiche del ruolo

Il concorso pubblico previsto dal decreto vedrà il reclutamento di 1.850 funzionari giudiziari da inserire negli uffici centrali e periferici. Un’integrazione a 2.300 unità è stata presentata nell’incontro del 25 Giugno ma non sono state rese note le modalità di assunzione.

Il funzionario giudiziario è un dipendente dell’Amministrazione Giudiziaria e il suo compito è organizzare e gestire le cancellerie e le segreterie dei tribunali.

Ha un ruolo attivo e di grande responsabilità nella giurisdizione, infatti collabora con i giudici quotidianamente.

La retribuzione annua dei funzionari giudiziari può andare dai 24mila ai 27mila euro, con incremento ulteriore in caso di avanzamento fino a ruoli dirigenziali.

Concorso funzionari giudiziari: chi può partecipare

Per partecipare al Concorso funzionari giudiziari è necessario che i candidati siano in possesso di determinati requisiti generali e specifici della professione. Per citarne alcuni:

cittadinanza italiana ;

; laurea (ad esempio Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia);

(ad esempio Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia); non essere stati imputati o condannati per delitti non colposi;

godere di diritti civili e politici.

Indicazioni ufficiali sui requisiti e sulle lauree ammesse saranno contenute nel bando, la cui uscita è prevista entro luglio.

