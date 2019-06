Concorso Regione Campania, pubblicate informazioni sulla preselettiva. Bando slittato a luglio

Grande attesa per la pubblicazione del bando di Concorso Regione Campania in Gazzetta Ufficiale: l’uscita, precedentemente prevista per il 28 Giugno, è slittata dopo il 7 Luglio per attendere l’entrata in vigore della deroga alla mobilità contenuta nel Decreto Concretezza.

La notizia è arrivata dal Presidente De Luca che, nell’intervista settimanale a Radio CRC, ha spiegato i motivi del rinvio. La pubblicazione a luglio consentirà di mettere a bando tutti i posti disponibili e di rendere più snelle e veloci le procedure concorsuali.

Sul sito del Formez nel frattempo è stato reso noto l’avviso di consultazione preliminare per individuare nella Città Metropolitana di Napoli i locali in cui si svolgerà la prova preselettiva.

Vediamo assieme tutte le novità in merito.

Il calendario del Concorso Regione Campania

Concorso Regione Campania: dove si svolgerà la prova preselettiva

Il 20 Giugno sul sito del Formez Pa è stato pubblicato l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’accertamento dei presupposti preventivo all’affidamento della procedura preselettiva, aperto a tutti i locali in possesso delle caratteristiche, dei servizi e delle attrezzature necessarie nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.

Leggi l’avviso ufficiale

Nonostante la Fiera d’Oltremare sia già stata indicata come idonea, il Formez PA ha permesso ad altri operatori economici di candidarsi. Entro le ore 12 del 5 luglio 2019 dovranno essere trasmesse le manifestazioni di interesse.

I locali dovranno garantire una capienza idonea per 10.000 presenze a sessione, contando che ogni giorno, per 10 giorni, ne verranno organizzate due.

Per consentire il corretto svolgimento delle procedure, le due sessioni d’esame giornaliere verranno divise tra mattina e pomeriggio, ad esclusione dei festivi.

Nell’avviso pubblicato dal Formez PA è indicato anche che la durata del servizio sarà da agosto a dicembre 2019. I 200.000 candidati previsti, quindi, svolgeranno la prova dopo l’estate.

Concorso Regione Campania: come prepararsi per la prova preselettiva

Vista l’imminente pubblicazione del bando e l’elevato numero di candidature previsto, consigliamo di iniziare la preparazione per la preselettiva da subito.

Qualora il bando esca dopo il 7 luglio, infatti, la prova preselettiva potrà essere svolta a settembre mentre le prove scritte entro dicembre. I tirocini invece verranno attivati dall’inizio del 2020.

Ricordiamo che la prova consisterà in un test con quesiti di natura critico-verbale, logico-matematica, di abilità visiva e su materie comuni a tutti i profili.

Da quest’anno tra le tipologie di quesiti del Formez PA sono previste anche combinazioni, probabilità e problem solving alle quali occorre prestare molta attenzione in quanto non di semplice e intuitiva soluzione.

