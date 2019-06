Concorsi Comune di Pisa, in arrivo 81 nuove assunzioni per diversi profili

Approvato il nuovo piano del Comune di Pisa: in arrivo nuove assunzioni per differenti profili nell’arco del triennio 2019/2021.

Il piano dei fabbisogni prevede la copertura di 81 posti e i reclutamenti verranno fatti tramite diverse procedure, tra cui concorsi pubblici. Approfondiamo assieme la questione.

I concorsi pubblici attivi

Concorsi Comune di Pisa: il piano assunzionale

“Abbiamo lavorato in questi mesi per approntare nel minor tempo possibile questo piano, che darà il via a una serie di assunzioni per rinforzare gli uffici maggiormente carenti di personale, così da dare risposte più efficaci e puntuali ai cittadini tramite i servizi erogati – e ancora – Con questa azione concreta diamo anche una risposta in termini di occupazione, consapevoli dell’importanza di dotare la struttura comunale di figure preparate e all’altezza delle sfide di questi tempi”.

Queste le parole del Sindaco di Pisa, Michele Conti, che annuncia il nuovo piano assunzionale dell’ente per il triennio 2019/2021; un piano che vedrà il reclutamento di 81 nuove figure a supporto del personale già in servizio negli Uffici Comunali, al fine di garantire il turnover di personale dovuto alla nuova riforma previdenziale.

Il personale verrà assunto con:

procedure di mobilità;

scorrimento di graduatorie già esistenti;

nuovi concorsi.

Concorsi Comune di Pisa: le figure richieste

Il piano dei fabbisogni del Comune di Pisa prevede il reclutamento di 81 nuove risorse che si aggiungeranno al personale già assunto quest’anno, per un totale di 107 unità.

Oltre ai 23 Agenti di Polizia Municipale, per il 2019 sono previsti altri 48 nuovi ingressi:

10 con riserva per le categorie protette;

13 tecnici;

5 agenti di Polizia Municipale;

15 amministrativi;

3 istruttori di asilo nido;

1 agronomo;

1 avvocato.

Nel 2020 invece le assunzioni saranno 33:

8 tecnici;

8 amministrativi;

6 agenti di Polizia Municipale;

4 educatori di asilo nido;

2 posti riservati alle categorie protette;

1 autista;

4 dirigenti.

Per candidarsi occorre attendere la pubblicazione dei bandi, alcune assunzioni verranno messe in atto già nel 2019 quindi l’uscita è davvero imminente.

Fonte: Comune di Pisa

