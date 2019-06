Concorso Dsga, prova preselettiva su Istanze Online: come accedere

Da pochi giorni sono stati resi noti i risultati delle prove preselettive del Concorso Dsga: gli Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato gli elenchi degli ammessi a continuare la selezione.

Per chi volesse visionare la preselettiva, dal 24 giugno è possibile sul Servizio Istanze Online Polis. In questo articolo forniremo le istruzioni necessarie per accedere alla piattaforma.

Concorso Dsga: come prepararsi alle prove scritte

Concorso Dsga: come visualizzare la prova preselettiva su Istanze Online

La procedura per accedere alla piattaforma è semplice e veloce ma occorre seguire punto per punto i passaggi che illustreremo per raggiungere la pagina dalla quale sarà possibile visionare la prova preselettiva svolta.

In primis bisogna assicurarsi di essere in possesso di una valida utenza di accesso al Servizio e aver effettuato la procedura di abilitazione.

Le istruzioni per abilitarsi e accedere al Servizio

Una volta atterrati sulla homepage di Istanze Online bisogna entrare nell’area riservata indicata alla voce “Accesso al Servizio” cliccando sul bottone blu “Accedi” e inserendo username e password.

Dopo aver completato l’operazione, cliccare in alto e sinistra su “Altri Servizi” e successivamente su “Visualizza prova preselettiva Concorso Dsga” in fondo alla pagina.

In sintesi:

accedere all’area riservata ;

; cliccare su “ Altri servizi “;

“; cliccare su “Visualizza prova preselettiva Concorso Dsga“.

Concorso Dsga: i numeri della preselettiva

Dall’11 al 13 giugno si sono tenute le diverse sessioni della prova preselettiva, che, ricordiamo, non contribuirà alla formazione del voto finale ma sarà determinante per la selezione dei candidati: gli ammessi potranno continuare la procedura concorsuale.

In totale per la prova preselettiva ha partecipato il 33% degli iscritti e, più precisamente, 34.196 candidati su 102.583. Il punteggio minimo raggiunto è stato 16, mentre il massimo 100.

Sono stati ammessi alle prove scritte i candidati nelle seguenti condizioni:

in un numero pari a 3 volte i posti banditi per ciascuna regione;

per ciascuna regione; con un punteggio pari all’ultimo candidato collocato in posizione utile.

Elenco ammessi Regione per Regione

Il 20 Settembre verrà data notizia del calendario delle prove. Per prepararsi consigliamo il kit per i due scritti: