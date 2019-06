Concorso bibliotecario 2019: tutti i bandi pubblicati. Come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni con il Concorso bibliotecario 2019 al fine di sostituire i dipendenti pubblici che andranno in pensione o integrare l’organico già presente nelle biblioteche italiane.

In questo articolo approfondiremo e chiariremo le informazioni contenute nei bandi pubblicati per comprendere come lavorare in biblioteca.

Di seguito elenchiamo i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, per poi indicare i requisiti specifici all’interno di ogni bando:

maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

patente di guida cat. B;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amminsitrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

Aggiornamenti sui Concorsi Pubblici

Concorso bibliotecario 2019: 2 posti a Monza

Il Comune di Monza ha indetto un Concorso pubblico riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni non compiuti, per l’assunzione di 2 Specialisti bibliotecari a tempo pieno per 24mesi.

Bando 2 Specialisti bibliotecari a Monza

Requisiti

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32;

idoneità fisica all’impiego.

I requisiti devono essere posseduti alla data di trasmissione della domanda di partecipazione.

Invio domande

Per partecipare è necessaria la trasmissione dell’apposito modulo di domanda mediante il sito internet monzadigitale.comune.monza.it entro e non oltre il 15 luglio 2019.

Prove selettive

La procedura di selezione è così strutturata:

prova preselettiva , attivata nel caso in cui le domande ricevute siano più di 50, un quiz su cultura generale, logica o materie d’esame;

, attivata nel caso in cui le domande ricevute siano più di 50, un quiz su cultura generale, logica o materie d’esame; prima prova scritta , un elaborato sulle materie indiate nel bando;

, un elaborato sulle materie indiate nel bando; seconda prova scritta , stesura di un atto o provvedimento amministrativo;

, stesura di un atto o provvedimento amministrativo; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie d’esame, della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Concorso bibliotecario 2019: graduatoria per 1 assistente biblioteca a Milano

Il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha indetto un Concorso pubblico per formare una graduatoria per la copertura di un profilo di assistente biblioteca a tempo determinato, con categoria C.

Bando assistente biblioteca Milano

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al Concorso bibliotecario i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche e dei seguenti requisiti specifici:

conoscenza basilare della lingua inglese;

conoscenza delle applicazioni Office per Windows.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione doveva essere trasmessa entro e non oltre il 10 Giugno 2019 secondo le seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;

spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

inviata con PEC all’indirizzo comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it ;

Nel bando sono indicati i documenti da allegare alla domanda.

Prove di selezione

La procedura di selezione è così organizzata:

prova preselettiva (qualora il numero delle domande sia superiore a 30);

(qualora il numero delle domande sia superiore a 30); prova scritta , un questionario con risposte sintetiche;

, un questionario con risposte sintetiche; prova orale , un colloquio sulle materie della prova scritta, lingua inglese e accertamento informatico;

, un colloquio sulle materie della prova scritta, lingua inglese e accertamento informatico; prova pratica, fatta in sede di prova orale, consistente in una ricerca bibliografica con il catalogo in linea www.biblioclick.it

Qualora il numero di domande sia superiore a 30, il calendario delle prove sarà il seguente:

prova preselettiva, 17 Giugno 2019 alle ore 8:30;

alle ore 8:30; prova scritta, 24 Giugno 2019 ore 8:30;

ore 8:30; prova orale, 27 Giugno 2019 ore 8:30.

Se il numero di domande al Concorso dovesse essere inferiore a 30, il calendario vedrà:

prova scritta, 17 Giugno 2019 alle 8:30;

alle 8:30; prova orale, 27 Giugno 2019 ore 8:30.

Concorso bibliotecario 2019: un posto a Torino

Il Comune di Susa (TO) ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di bibliotecario a tempo pieno e indeterminato da destinare all’area amministrativa.

La figura verrà inquadrata nella categoria D e nella posizione economica D1.

Bando bibliotecario Torino

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai Concorsi pubblici e di uno dei titoli di studio indicati nell’articolo 2 del bando.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura doveva essere presentata al Comune di Susa entro e non oltre le ore 12 del 3 Giugno 2019 con le seguenti modalità:

consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

invio mail con PEC all’indirizzo comune.susa.to@legalmail.it

Prove di selezione

Le prove d’esame previste sono le seguenti:

prima prova scritta , teorico-dottrinale;

, teorico-dottrinale; seconda prova scritta , teorico-pratica;

, teorico-pratica; prova orale, un colloquio sulle discipline delle prove scritte e un accertamento del livello di lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

La prima prova scritta ha luogo il 13 Giugno 2019 alle 9:30, mentre la seconda prova lo stesso giorno alle 14:30. La prova orale invece si svolgerà il 1 Luglio 2019 dalle 9:30.

Concorso bibliotecario 2019: un istruttore direttivo bibliotecario a Varese

Il Comune di Laveno Mombello ha indetto un Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, presso il settore Servizi alla Persona – Servizio Biblioteca Comunale centro sistema.

Bando 1 Istruttore direttivo bibliotecario Varese

Requisiti

Per partecipare al Concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche.

Invio domande

Le domande di partecipazione dovevano essere trasmesse entro e non oltre il 23 Maggio 2019 con le modalità indicate nel bando.

Prove selettive

Le prove di selezione previste sono:

prima prova scritta;

seconda prova scritta;

prova orale.

La prima e la seconda prova scritta si sono svolte il 10 Giugno 2019, mentre la prova orale il 13 giugno 2019.

L’eventuale prova preselettiva il 3 Giugno 2019 nelle sedi e negli orari comunicati sul sito istutizionale del comune www.comune.laveno.va.it .

Concorso bibliotecario 2019: 17 posti a Firenze

L’Università degli Studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 17 posti di bibliotecario, categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Bando 17 bibliotecari Firenze

Requisiti

I candidati per partecipare al Concorso devono essere in possesso dei requisiti generali e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Invio domanda

La domanda di partecipazione, in questo caso, doveva essere trasmessa entro le ore 13 del 9 Maggio 2019 tramite la procedura telematica attivata sul sito.

Prove di selezione

La procedura selettiva è così organizzata:

prova preselettiva , attivata in relazione al numero di domande pervenute, con quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove;

, attivata in relazione al numero di domande pervenute, con quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove; prova scritta , elaborato con quesiti a risposta sintetica sulle tematiche connesse alle Biblioteche delle Università;

, elaborato con quesiti a risposta sintetica sulle tematiche connesse alle Biblioteche delle Università; prova orale, colloquio interdisciplinare sugli argomenti ad esame e sulla normativa interna all’Ateneo con accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Entro il 29 Maggio 2019 verranno pubblicati l’elenco degli ammessi, l’eventuale svolgimento della preselettiva e il calendario delle prove.

Segnaliamo anche i seguenti bandi: 1 istruttore amministrativo bibliotecario a Marchirolo (VA), 1 assistente bibliotecario a Clusone (BG) e 1 bibliotecario ad Altopascio (LU).

Per la preparazione dei Concorsi per bibliotecari consigliamo il seguente volume, completo e aggiornato sui seguenti argomenti:

Il sistema bibliotecario in Italia;

Biblioteconomia e bibliografia;

La catalogazione;

La promozione dei servizi delle biblioteche;

Informatizzazione e biblioteche digitali;

Istituzione delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

Diritto d’autore;

Privacy;

Sicurezza sul Lavoro.

Il manuale del bibliotecario Viola Ardone - Brunella Garavini - Lucia Nacciarone, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume si presenta come una guida pratica e aggiornata sulla biblioteconomia, pensata sia per quanti intendono partecipare ai concorsi pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari, sia per coloro che necessitano di una panoramica sulla formazione professionale e l’organizzazione...



I seguenti volumi invece sono specifici sulle tematiche indicate nei bandi:

Ricerche bibliografiche Andrea Capaccioni, 2018, Maggioli Editore 2018, La comunicazione scientifica svolge un ruolo centrale per la diffusione e la conservazione delle conoscenze. Molta parte di questa comunicazione è ora disponibile e fruibile online, per questo la sfida consiste, nell’università come nel mondo del lavoro, nella capacità di individuare,...



Le biblioteche dell’università Andrea Capaccioni, 2018, Maggioli Editore 2018, Le biblioteche dell’università stanno affrontando nuove sfide. In particolare sono impegnate nel ripensamento del loro ruolo in presenza dei cambiamenti tecnologici e sociali che hanno investito il mondo della ricerca e della didattica. Questa nuova edizione del volume, dopo aver ripercorso...



© RIPRODUZIONE RISERVATA