PAS docenti: le informazioni complete su requisiti e prove

Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di:

un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso;

una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ordinario.

In questo articolo approfondiremo le informazioni sulla procedura attivata.

Concorso Scuola Secondaria, gli ultimi aggiornamenti

Pas docenti: a chi è rivolto

L’accordo dell’11 giugno ha portato all’istituzione dei Percorsi abilitanti speciali che verranno attivati nel 2019 per stabilizzare i precari della scuola.

Visto il gran numero di partecipanti previsto è possibile che i percorsi vengano organizzati su più cicli annuali.

Possono partecipare:

docenti con 3 annualità di servizio maturati in 8 anni nelle scuole statali, paritarie e formazione professionale;

personale di ruolo;

; dottori di ricerca;

Ancora non sono chiare le modalità di partecipazione per queste ultime due categorie. Mentre è stato definito che per partecipare i docenti con 3 annualità di servizio dovranno aver maturato almeno 1 anno di servizio per la classe di concorso specifica.

I docenti con le 3 annualità di servizio sul sostegno potranno partecipare al PAS per posto comune; non ci sarà invece un PAS per il sostegno in quanto la specializzazione verrà conseguita tramite Tfa.

Solamente i vincitori otterranno l’abilitazione per la classe di concorso con la quale si sono candidati.

Pas docenti: come calcolare un anno di servizio

Come già anticipato, per partecipare al Pas docenti è necessario aver maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8.

Il calcolo dell’anno di servizio deve considerare una delle seguenti indicazioni normative:

almeno 180 giorni di servizio continuativo;

servizio con decorrenza dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.

Pas docenti: la procedura selettiva

Ogni candidato potrà partecipare alla procedura una sola volta. La selezione inoltre vedrà Pas e concorso straordinario avviati in parallelo.

Le singole Università avranno la facoltà di articolare il corso in più cicli annuali a seconda del numero dei partecipanti. Al momento i posti sarebbero 24.000 in tutto il territorio italiano ma le candidature attese non meno di 55.000.

I candidati saranno sottoposti a:

prova scritta , computer based;

, computer based; prova orale.



Attendiamo gli incontri dei prossimi giorni per avere maggiori informazioni in merito. Intanto, consigliamo di iniziare la preparazione con il seguente volume:

