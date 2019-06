Esterometro 2019: esclusi anche minimi e forfetari. Tutti i soggetti esonerati

Ancora novità sull’Esterometro 2019: a fornire chiarimenti è l’Agenzia delle entrate con l’attesa circolare 14/E dello scorso 17 giugno, che ha diramato molte ultime novità in tema di fattura elettronica: i le puntualizzazioni riguardano chi deve emetterla, le modalità, le autofatture, le fatture miste, imposta di bollo, e anche Esterometro, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue.

In pratica, da quanto specificato, sono esclusi dall’invio di questo adempimento fiscale i soggetti coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste l’adempimento dell’Esterometro, per chi vale e i soggetti esclusi, tra cui in ultimo, proprio i minimi e forfetari.

Esterometro 2019: esonero per minimi e forfetari

Nella circolare emanata dalle Entrate viene esplicitamente specificato che l’Esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue, è obbligatorio tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio (SDI).

L’obbligo vige in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso/ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

In particolare, “Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/riduzione ex articolo 10, comma 1, del d.l. n. 119, figurano anche quelle relative all’omesso, incompleto o errato invio dei «dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

Sono tenuti all’invio dell’Esterometro tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI, risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.

L’adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

A conti fatti quindi vengono esclusi da quest’obbligo di comunicazione i piccoli contribuenti.

Scadenza Esterometro 2019

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione» (così l’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015).

Esterometro 2019: i soggetti esonerati

Ad essere inclusi nelle categorie esonerate dall’obbligo comunicativo denominato Esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, nello specifico sono esonerati:

i contribuenti in regime di vantaggio,

i contribuenti in regime forfettario,

i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)

le Asd in regime della Legge 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad 65.000 euro nell’ambito dell’attività commerciale e

i contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

le operazioni per le quali “è stata emessa una bolletta doganaleo fatture elettroniche

Cosa si comunica con l’Esterometro 2019

Stabiliti i soggetti che non sono tenuti all’invio dell’esterometro, diciamo in sostanza che sono invece obbligati a farlo tutti i titolari di partita Iva che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non è emessa fattura elettronica.

Le informazioni da trasmettere sono le seguenti:

i dati identificativi del cedente/prestatore;

i dati identificativi del cessionario/committente;

la data del documento comprovante l’operazione;

la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

il numero del documento;

la base imponibile;

l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Esterometro 2019: sanzioni su mancato o errato invio

In caso di omesso oppure errato invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si andrà incontro a una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre).

È tuttavia prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione: 1 euro per ogni fattura (con un limite massimo di euro 500).

