Con il Provvedimento 23 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate il tasso degli interessi di mora scende al 2,68% dal 3,01% in ragione annuale, a decorrere dal giorno 1° luglio 2019.

Quando una cartella di pagamento è pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 3% al 6%, Agenzia delle Entrate – Riscossione applica gli interessi di mora, che, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, sono conteggiati sulle somme che sono iscritte a ruolo a titolo di imposta, cioè, con esclusione delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Gli interessi di mora decorrono non dal 61° giorno successivo alla data della notifica della cartella di pagamento ma dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese, applicando il tasso di interesse che è determinato con cadenza annuale, cioè nella misura del 3,50% fino al 30 giugno 2019 e del 2,68% dal giorno successivo. In pratica, il conteggio è eseguito applicando la formula:

imposta iscritta a ruolo x giorni (dalla data di notifica alla data di pagamento) x tasso di interesse/36500.

LA VARIAZIONE TEMPORALE DEL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA

dal 1.7.2019 2,68%

dal 15.5.2018 3,01%

dal 15.5.2017 3,50%

dal 15.5.2016 4,13%

dal 15.5.2015 4,88%

dal 01.05.2014 5,14%

dal 01.05.2013 5,2233%

dal 01.10.2012 4,5504%

dal 01.10.2011 5,0243%

dal 01.10.2010 5,7567%

dal 01.10.2009 6,8358%

dal 01.01.1999 8,4%

Esempio.

Ad esempio, se la cartella di pagamento è notificata il 20 settembre 2019, le imposte ammontano a euro 10.000 e il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, gli interessi di mora ammontano a euro 73,42 (cioè 10.000 x 2,68 x 100/36500).

Il provvedimento non modifica né il tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura del 4% (che va computato a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui le imposte sono iscritte) né il tasso di interesse per dilazione di pagamento che è applicato nella misura del 4,5% se il debitore chiede a Agenzia delle entrate – Riscossione di frazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, fino ad un massimo di 72 rate mensili (elevabili a 120 rate mensili nei casi indicati nel D.M. 6.11.2013).

Il provvedimento si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso. Va ricordato che se il valore della controversia (limitato alle sole imposte ovvero alle sanzioni se queste sono l’oggetto della pretesa) non è superiore a euro 50.000, si applica la procedura di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, per cui il contribuente beneficia della sospensione del pagamento fino alla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la definizione della procedura.

