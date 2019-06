Concorso Educatore d’Infanzia: tutti i bandi pubblicati

Sono numerosi i Bandi di Concorso Educatore d’Infanzia che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale per lavorare a contatto con i bambini negli asili comunali.

I bandi sono indetti per poche figure o per la formazione di una graduatoria dalla quale verranno selezionati gli educatori in ordine di merito.

Vediamo assieme i Concorsi pubblici attivi.

Concorso Educatore d’Infanzia: graduatoria a Pisa

Il Comune di Cascina (PI) ha indetto una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo determinato pieno o parziale, di unità di personale con profilo Istruttore Educatore Asilo Nido, categoria C.

Il 30% dei posti verrà riservato ai volontari delle Forze Armate.

Bando graduatoria Educatori Pisa

Requisiti

Gli aspiranti candidati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici legati alla professione:

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45;

titolo di studio italiano o estero (il dettaglio delle lauree e dei diplomi ammessi nel bando).

Invio domande

Le domande dovranno essere trasmesse con la documentazione richiesta entro le ore 12 del 1 Luglio 2019 con le seguenti modalità:

raccomandata con avviso di ricevimento;

consegna a mano all’Ufficio Protocollo;

mail con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Prove di selezione

L’iter concorsuale prevede che i candidati sostengano una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie d’esame (il dettaglio nel bando).

Al termine della selezione i candidati vincitori verranno inseriti in una graduatoria e verranno chiamati dopo lo scorrimento di una precedente graduatoria a tempo indeterminato.

Concorso Educatore d’Infanzia: graduatoria a Bologna

Il Comune di Bologna ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato di Educatore Nido d’Infanzia, categoria C e posizione economica C1.

Bando Graduatoria Educatori Bologna

Requisiti

I candidati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici:

titolo di laurea o diploma conseguito entro il 31 Agosto 2015 (il dettaglio dei corsi ammessi nel bando);

cittadinanza italiana, di uno degli Stati dell’Unione Europea o cittadinanza di Paesi Terzi con le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013;

idoneità fisica all’impiego;

godimento di diritti civili e politici;

maggiore età;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;

assenza di provvedimenti di licenziamento per non superamento del periodo di prova presso una Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Invio domande

Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12 dell’11 giugno 2019 previo pagamento della tassa di iscrizione, tramite la procedura telematica attivata sul sito servizi.comune.bologna.it

Prove di selezione

La procedura selettiva consiste in:

prova scritta , con test a risposta multipla sulle materie d’esame, applicazioni informatiche e lingua inglese;

, con test a risposta multipla sulle materie d’esame, applicazioni informatiche e lingua inglese; valutazione dei titoli, solamente per gli idonei alla prova scritta.

Il 20 giugno verrà comunicata la data, l’ora e il luogo di svolgimento della prova.

