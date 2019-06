Concorsi Comune Milano, 1000 assunzioni per il 2019

In arrivo nel 2019 nuovi Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso.

Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti. Vediamo tutti i dettagli.

Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale

Oltre 1.000 assunzioni al Comune di Milano nel corso del 2019.

L’accordo con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu è in attesa di una definitiva approvazione della Giunta Comunale.

L’intesa per il piano assunzionale è stata trovata in vista dei pensionamenti che avverranno nel corso dell’anno per via della nuova normativa in materia previdenziale.

Per garantire il turnover di personale sono previsti i seguenti inserimenti:

994 a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; 5 riservati alle categorie stabilite dalla legge 12 Marzo 1999 n.68, relativa al lavoro per le categorie protette;

riservati alle categorie stabilite dalla legge 12 Marzo 1999 n.68, relativa al lavoro per le categorie protette; 16 con procedure di mobilità.

Le figure richieste, delle quali vedremo i dettagli nel paragrafo successivo, verranno selezionate tramite:

scorrimento di graduatorie già esistenti, stilate su base meritocratica da Concorsi già espletati;

già esistenti, stilate su base meritocratica da Concorsi già espletati; mobilità tra Amministrazioni ;

; nuovi bandi.

Il Comune di Milano sosterrà una spesa complessiva di 60 milioni di euro per avviare il programma assunzionale concordato con le organizzazioni sindacali.

Concorsi Comune Milano: figure richieste

In arrivo quindi i bandi per l’assunzione di diverse figure professionali al Comune di Milano. I Concorsi Comune Milano saranno rivolti sia a diplomati che laureati.

I profili dei quali si è resa nota la necessità sono:

Agenti di Polizia Municipale ;

; Personale scolastico per Asili Nido e Infanzia.

Sicuramente saranno altre le figure richieste, dobbiamo tuttavia attendere la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, successivamente all’approvazione della Giunta Comunale.

In ciascuna procedura saranno indicati requisiti di partecipazione, modalità di invio domanda, tempistiche e contenuti delle prove.

