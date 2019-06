Concorso Polizia di Stato 2019, 1.515 Allievi Agenti: come partecipare

Nuove assunzioni nelle Forze di Polizia: indetto il Concorso Polizia di Stato 2019, che vedrà l’assunzione di 1.515 Allievi Agenti selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni:

Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi;

da almeno 6 mesi; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale ;

; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

al termine della ferma annuale; Volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

E’ apposta riserva per 14 posti che verranno assegnati ai candidati in possesso di attestato di bilinguismo (italiano e tedesco), dei requisiti previsti per l’assunzione in Polizia di Stato e del diploma. Dei suddetti, 10 saranno riservati ai diplomati presso il Centro Studi di Fermo.

In mancanza di vincitori per le categorie riservate, i posti verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria di merito.

Vediamo assieme tutte le informazioni contenute nel bando in merito a requisiti di partecipazione, invio domande di partecipazione e prove di selezione.

Concorsi Polizia e Forze Armate

Concorso Polizia di Stato 2019: requisiti di partecipazione

Per partecipare al Concorso Polizia di Stato 2019 i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente;

di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente; età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti (termine elevato a 3 anni previa valutazione del Servizio Militare prestato);

compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti (termine elevato a 3 anni previa valutazione del Servizio Militare prestato); qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001;

previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001; idoneita’ fisica, psichica e attitudinale alla professione;

alla professione; non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da Pubblici Uffici, dispensati o decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o da Pubblici Uffici, o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o misure di sicurezza o di prevenzione.

Concorso Polizia di Stato 2019: invio domande

La domanda di partecipazione al Concorso Polizia di Stato 2019 e i relativi documenti da allegare devono essere trasmessi entro e non oltre il 4 Luglio 2019 tramite la procedura telematica attivata all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it.

Bando Polizia di Stato 2019

La procedura informatica sarà accessibile con:

Credenziali SPID;

Carta d’Identità Elettronica.

La domanda di partecipazione deve essere consegnata al Comando di appartenenza.

Concorso Polizia di Stato 2019: prove di selezione

L’iter concorsuale è così organizzato:

prova scritta , consistente in un questionario a risposta multipla su cultura generale, le discipline dei programmi di scuola secondaria di primo grado, lingua inglese e applicazioni informatiche;

, consistente in un questionario a risposta multipla su cultura generale, le discipline dei programmi di scuola secondaria di primo grado, lingua inglese e applicazioni informatiche; accertamento efficienza fisica ;

; accertamento psico-fisico ;

; accertamento attitudinale ;

; valutazione dei titoli.

Il 25 Settembre verrà comunicato il calendario per gli accertamenti.

Al termine della procedura concorsuale verrà stilata una graduatoria di merito con i vincitori, che verranno ammessi al Corso di Formazione.

E’ in arrivo il volume per prepararsi alla prova scritta del Concorso Polizia di Stato 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA