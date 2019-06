Concorso 33 Infermieri Marche, pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso 33 Infermieri Marche, che vedrà l’assunzione di personale da inserire in diverse Aziende Sanitarie della Regione.

In particolare, i posti saranno così suddivisi:

20 presso l’ ASUR Marche ;

presso l’ ; 10 presso l’ AOU Ospedali Riuniti di Ancona ;

presso l’ ; 3 presso l’AO Ospedali Riuniti Marche Nord.

Per partecipare alla procedura concorsuale occorre far attenzione ai requisiti e alla corretta modalità di invio delle domande per non essere esclusi ancor prima di aver affrontato le prove di selezione.

Vediamo assieme tutti i dettagli in merito.

Bando 33 Infermieri Marche

Concorso 33 Infermieri Marche: requisiti di partecipazione

Il candidato per partecipare al Concorso 33 Infermieri Marche deve essere in possesso di determinati requisiti che possono essere generali, ovvero comuni a tutte le selezioni pubbliche, e specifici quindi legati alla professione.

I requisiti generali sono i seguenti:

Cittadinanza italiana o equiparazioni stabilite dalla legge vigente in materia;

o equiparazioni stabilite dalla legge vigente in materia; idoneità alla mansione ;

; non essere esclusi dall’elettorato attivo, oppure destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Tra i requisiti specifici invece troviamo:

Diploma di laurea triennale in Infermieristica o Diploma Universitario di vecchio ordinamento o titolo estero riconosciuto ed equivalente ai sensi della normativa vigente;

o Diploma Universitario di vecchio ordinamento o titolo estero riconosciuto ed equivalente ai sensi della normativa vigente; Iscrizione all’Albo Professionale.

Tali requisiti dovranno essere posseduti al termine ultimo di trasmissione delle domande.

Concorso 33 Infermieri Marche: modalità di invio domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura telematica attivata sul sito asurmarche.selezionieconcorsi.it entro e non oltre il 4 luglio 2019.

Procedura di iscrizione

La procedura di iscrizione si considera completa solamente con il versamento di 10 euro e l’invio dei documenti elencati nel bando.

Concorso 33 Infermieri Marche: prove di selezione

Il Concorso vedrà inseriti a tempo indeterminato e full time 33 Infermieri di categoria D nelle Aziende del Sistema Sanitario locale.

La selezione verrà svolta valutando i titoli e sottoponendo i candidati a degli esami per verificarne le competenze e le conoscenze utili alla professione.

L’iter di selezione è così organizzato:

prova preselettiva : 50 domande a risposta multipla;

: 50 domande a risposta multipla; prova scritta : elaborato o quesiti a risposta breve;

: elaborato o quesiti a risposta breve; prova pratica : esame delle tecniche specifiche connesse al profilo professionale;

: esame delle tecniche specifiche connesse al profilo professionale; prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritta e pratica, accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli elementi base di informatica.

Al termine della procedura selettiva verrà stilata una graduatoria di merito valida per 3 anni.

Concorso 33 Infermieri Marche: come prepararsi

E’ in uscita il kit per la preparazione del Concorso 33 Infermieri Marche, completo di test e soluzioni commentate.

