Sito internet Studio Legale: come ottenerlo e renderlo efficace?

Il sito internet dello Studio Legale è indispensabile per aumentare la visibilità nel web e per trasmettere ai potenziali clienti la propria identità, professionalità e autorevolezza. Ma quali caratteristiche deve avere per essere davvero efficace? Qual è il prezzo giusto da pagare?

Nelle prossime righe parleremo anche di Avvocato360, una nuova realtà che permette di ottenere un sito web efficace e performante in tutti i dispositivi, quindi anche da mobile, per consentire allo Studio Legale di raggiungere i propri obiettivi in modo semplice e senza spendere una fortuna.

Il fatto che il web sia uno strumento molto importante per riuscire ad attirare nuovi clienti è ormai risaputo, non sempre però si hanno le idee chiare su come procedere e non si sa a chi affidarsi per iniziare a sfruttare le potenzialità della rete. Proprio per questo motivo cercheremo di fare un po’ più di chiarezza focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche che deve avere un sito internet e su come sia possibile ottenerlo in modo semplice.

Perché lo Studio Legale deve avere un sito web?

Negli ultimi anni le nuove tecnologie si sono sviluppate velocemente e sono diventate sempre di più una parte integrante della vita delle persone. Secondo alcuni recenti statistiche è stato rilevato che in Italia accedono a internet circa 55 milioni di individui, ovvero quasi 9 italiani su 10.

A tal proposito è interessante evidenziare che:

il tempo trascorso online è in media di 6 ore al giorno

⅔ degli utenti preferisce accedere da mobile , quindi utilizzando uno smartphone o un tablet

, quindi utilizzando uno smartphone o un tablet c’è un tasso di crescita del 35% per quanto riguarda la connessione da mobile

Volendo analizzare i dati che abbiamo riportato, possiamo dire che gli italiani si affidano sempre di più al web, sia per svago che per trovare delle informazioni utili. Le ricerche vengono effettuate in qualsiasi momento della giornata e in qualunque luogo, ad esempio mentre si viaggia in metropolitana o in treno, nelle sale d’attesa, durante la pausa pranzo al lavoro, ecc.

In ogni caso gli utenti cercano delle risposte immediate, quindi facili da trovare e semplici da comprendere. Se un risultato di ricerca risulta essere poco chiaro o di difficile consultazione non perdono tempo e vanno oltre, dando la priorità alle informazioni non solo più pertinenti ma più comprensibili.

Tutto ciò avviene anche in ambito forense. In particolare, al giorno d’oggi, il 50% delle persone con esigenze legali si affida alla rete per cercare il professionista più adatto a risolvere la questione.

Anche il passaparola, ovvero una modalità ancora oggi molto utilizzata per cercare un avvocato, si sposta online, cioè gli utenti dopo avere ricevuto dei nominativi, effettuano delle ricerche per verificare le competenze dei professionisti prima di contattarli.

Risulta ovvio che uno Studio Legale non visibile online o presente nel modo sbagliato rischia di perdere molte opportunità, di fatto lasciando la strada spianata ai competitors.

Come deve essere il sito internet di uno Studio Legale?

Dopo avere evidenziato l’importanza del web, anche in ambito forense, è opportuno chiedersi quali sono i primi passi da intraprendere per attuare una strategia vincente.

Innanzitutto, può sembrare banale dirlo, ma è necessario essere visibili, ovvero avere un sito web, per essere trovati dai potenziali clienti e per trasmettere loro la propria professionalità e autorevolezza.

Per fare ciò è necessario porre la massima attenzione sui seguenti aspetti:

la disponibilità su tutti i dispositivi : come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente le persone utilizzano per lo più lo smartphone per navigare online, perciò il sito deve essere visibile anche da mobile in modo corretto, ciò significa che deve adattarsi per essere visualizzato anche su display più piccoli, senza perdere di efficacia;

: come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente le persone utilizzano per lo più lo smartphone per navigare online, perciò il sito deve essere visibile anche da mobile in modo corretto, ciò significa che deve adattarsi per essere visualizzato anche su display più piccoli, senza perdere di efficacia; la velocità di caricamento : avere delle pagine web che si caricano lentamente è un grosso problema, si rischia di perdere il cliente, dato che necessita di avere informazioni in modo rapido, e di venire penalizzati da Google;

: avere delle pagine web che si caricano lentamente è un grosso problema, si rischia di perdere il cliente, dato che necessita di avere informazioni in modo rapido, e di venire penalizzati da Google; i contenuti : i testi devono essere pensati per dare delle risposte concrete ai potenziali clienti, ma devono anche essere ottimizzati per Google, per riuscire ad apparire tra le prime pagine di ricerca;

: i testi devono essere pensati per dare delle risposte concrete ai potenziali clienti, ma devono anche essere ottimizzati per Google, per riuscire ad apparire tra le prime pagine di ricerca; la struttura : le informazioni presenti non devono essere inserite “a caso” senza avere prima studiato in modo strategico le varie aree tematiche del sito. L’obiettivo è quello di permettere all’utente di navigare facilmente tra i vari contenuti, individuando con semplicità le esperienze e le principali competenze dei vari professionisti;

: le informazioni presenti non devono essere inserite “a caso” senza avere prima studiato in modo strategico le varie aree tematiche del sito. L’obiettivo è quello di permettere all’utente di navigare facilmente tra i vari contenuti, individuando con semplicità le esperienze e le principali competenze dei vari professionisti; la grafica: è importante trasmettere autorevolezza già dal primo impatto, quindi anche il design deve essere curato.

Problematiche e opportunità

Un sito internet per lo Studio Legale è senza dubbio molto importante per avere maggiore visibilità, ma non si tratta di qualcosa di statico da lasciare online senza effettuare alcuna modifica.

Spesso, infatti, è necessario effettuare degli aggiornamenti, ad esempio:

cambiare l’indirizzo dello Studio

aggiungere un nuovo professionista o modificarne la descrizione

modificare il ruolo di un professionista

cambio di tecnologia del sito web

Per compiere tali azioni, nella maggior parte dei casi bisogna contattare direttamente chi ha realizzato il sito web, ciò significa che la procedura diventa abbastanza lunga e costosa.

Non avere il controllo e non potere personalizzare le informazioni presenti è un problema per l’avvocato, che deve costantemente chiedere l’intervento di terzi per evitare di comunicare in modo sbagliato o incompleto con i potenziali clienti.

Ma non solo. Il sito “vetrina” per promuovere la propria attività, è soltanto il punto di partenza, ma per essere davvero incisivi sfruttando a pieno le potenzialità del web si devono compiere altre azioni per essere presenti nelle prime pagine di Google per specifiche chiavi di ricerca strategiche.

Le modalità per raggiungere tale obiettivo sono:

adottare una strategia SEO , cioè studiare il testo da pubblicare in ogni singola pagina del sito, per aiutare Google a posizionarlo tra i primi risultati

, cioè studiare il testo da pubblicare in ogni singola pagina del sito, per aiutare Google a posizionarlo tra i primi risultati scrivere in maniera costante articoli tematici , di interesse per gli utenti, ma anche per Google

, di interesse per gli utenti, ma anche per Google pagare per essere nelle prime posizioni, con annunci sponsorizzati. Si tratta di operazioni molto costose che non danno sempre i risultati sperati, dato che spesso gli utenti tendono a ignorare le pubblicità.

Qual è il prezzo giusto per il sito internet dello Studio Legale?

L’aspetto dolente quando si parla di un sito internet per uno Studio Legale riguarda il costo.

Le agenzie web, infatti, propongono mediamente dei prezzi non molto contenuti, che risultano essere non sempre sostenibili.

Ma è davvero necessario spendere così tanto?

No, non è necessario. Le società tecnologiche senza dubbio forniscono un prodotto di qualità, ma non riescono a dare al cliente il supporto necessario per personalizzare i contenuti, e per essere davvero incisivi in rete. Ogni ulteriore azione sul sito, infatti, risulta essere complicata e costosa.

Lo Studio Legale necessita di un supporto costante, e deve avere l’opportunità di modificare le informazioni e aggiungere contenuti anche in modo autonomo, senza dovere sostenere continuamente delle spese.

Quindi, prima di effettuare scelte sbagliate, è opportuno riflettere sulle reali esigenze, e valutare le alternative che offre il mercato, magari molto più vantaggiose in termini economici.

Ottenere un sito internet efficace con Avvocato360

Attualmente nel mercato è possibile scegliere una valida alternativa alle agenzie web o a un approccio home made, per avere un efficace sito internet per lo Studio Legale

Stiamo parlando di Avvocato360, una start up nata con l’obiettivo di fornire agli avvocati gli strumenti utili per essere competitivi online. Si tratta di una realtà che in brevissimo tempo è riuscita a conquistare molti professionisti, grazie alla qualità dei servizi offerti.

I suoi punti di forza sono:

realizzazione automatica del sito web seguendo pochi e semplici passaggi

assistenza per il completamento delle varie sezioni

possibilità di personalizzare i contenuti e di pubblicare articoli

consulenza in merito alla scrittura di articoli ottimizzati per Google, con l’obiettivo di renderli visibili nelle prime pagine del motore di ricerca

visibilità su Google ma anche all’interno del portale Avvocato360

aggiornamenti costanti di tecnologia e sicurezza del sito web

In modo particolare l’avvocato può ottenere un sito web professionale in pochi minuti, effettuando la registrazione e inserendo le informazioni richieste. Il vantaggio sta proprio nel fatto di potere sfruttare l’autorevolezza del portale e allo stesso tempo usufruire di un sito internet ben strutturato per migliorare la visibilità su Google.

Rispetto alle altre alternative nel mercato, con Avvocato360 è possibile ottenere un prodotto di qualità in breve tempo, personalizzabile, ed avere anche una consulenza mirata per riuscire a scrivere dei contenuti ottimizzati, quindi con più probabilità di raggiungere le prime posizioni nel motore di ricerca.

