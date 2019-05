Concorso Navigator: dal 18 al 20 giugno la selezione. Gli ammessi per Regione

Al via la procedura selettiva del Concorso Navigator: dal 18 al 20 giugno la prova scritta per gli aspiranti tutor.

L’Anpal ha reso noti anche gli elenchi degli ammessi per provincia, che potranno prendere parte al test di giugno. Vediamo assieme tutte le novità.

Concorso Navigator: la prova scritta

Anpal Servizi ha comunicato le date e il luogo di svolgimento della prova scritta del Concorso Navigator: dal 18 al 20 giugno si terrà presso la Fiera di Roma.

La selezione consiste in un test con 100 quesiti a risposta multipla, da completare in 100 minuti. Le discipline su cui verterà la prova saranno così ripartite:

10 quesiti di cultura generale ;

; 10 quesiti psicoattitudinali ;

; 10 quesiti di logica ;

; 10 quesiti di informatica ;

; 10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro ;

; 10 quesiti sul reddito di cittadinanza ;

; 10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro ;

; 10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione ;

; 10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro ;

; 10 quesiti di economia aziendale.

Nonostante siano state organizzate più sessioni d’esame, ogni test sarà differente: le domande verranno estratte da un archivio e riprodotte in ordine casuale.

La prova si considera superata con un punteggio minimo di 60/100.

Il dettaglio completo sulla prova

Il giorno della prova

Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi all’ingresso Nord della Fiera di Roma nel giorno e nell’ora indicati dalla convocazione (si inizia dalla lettera C), per poi recarsi al Padiglione 9 e al punto di identificazione indicato negli elenchi di ammissione.

Fondamentale, pena l’esclusione dalla selezione, presentarsi con il documento di riconoscimento utilizzato in fase di candidatura e la copia firmata della domanda di partecipazione corredata di codice identificativo.

Concorso Navigator: gli elenchi degli ammessi per Regione

L’Anpal ha pubblicato sull’apposito sito gli elenchi degli ammessi alla selezione del Concorso Navigator; il giorno e l’ora di convocazione sono individuabili tramite il numero di protocollo assegnato e il nome proprio.

Ricordiamo che la suddivisione è su base provinciale, quindi cliccando sul link della Regione occorre selezionare successivamente la Provincia per la quale ci si è candidati:

Concorso Navigator: preparazione

Per chi non avesse ancora iniziato a prepararsi, consigliamo i seguenti volumi aggiornati e completi per lo studio delle discipline a bando:

