Concorso ordinario Infanzia e Primaria: i programmi concorsuali per la scuola Primaria

Lo scorso 7 maggio assieme al decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria, sono stati pubblicati gli allegati di riferimento sui titoli ammessi e i programmi concorsuali.

Per ogni ordine di scuola e ruolo sono indicati i requisiti da possedere per intraprendere la professione di insegnante.

In questo articolo, riportiamo le indicazioni contenute nell’allegato A sui programmi concorsuali per la scuola Primaria.

Tutti i candidati all’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e della Primaria, compreso sul Sostegno, devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali:

I candidati al Concorso devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze in linea con le specifiche finalità della scuola Primaria contenute nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Obiettivi:

Conoscenze e competenze richieste:

