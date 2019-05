Concorso ordinario Infanzia e Primaria: i programmi concorsuali per i docenti d’Infanzia

Lo scorso 7 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 il decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria e i relativi allegati.

In particolare, l’allegato A è interamente dedicato ai programmi concorsuali per la scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per il Sostegno. Vediamo assieme le conoscenze e le competenze richieste per l’accesso al ruolo di docente nei suddetti ordini di scuola riportando i riferimenti normativi e i requisiti contenuti del decreto.

Concorso ordinario Infanzia e primaria: conoscenze generali

I candidati che concorrono per i posti di insegnamento nella scuola dell’Infanzia e della Primaria, anche sul sostegno, devono essere in possesso di alcuni requisiti culturali e professionali, come:

interiorizzazione dei contenuti dei campi di esperienza , delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici per una efficace mediazione metodologico-didattica, una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare oltre a un’adozione opportuna di strumenti di osservazione, verifica e valutazione per migliorare continuamente i percorsi;

– Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

– Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea in merito alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018.

Concorso ordinario Infanzia e Primaria: conoscenze e competenze per l’Infanzia

I candidati devono possedere anche adeguate competenze e conoscenze legate al profilo professionale, in linea con le Indicazioni nazionali sul curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza.

Gli obiettivi:

costruire un ambiente educativo accogliente, sicuro e organizzato;

accogliente, sicuro e organizzato; adottare uno stile educativo ispirato a “criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti“;

Le competenze richieste:

progettuali , per promuovere un contesto educativo con spazi, tempi e attività diretti da un’appropriata regia pedagogica;

, per promuovere un contesto educativo con spazi, tempi e attività diretti da un’appropriata regia pedagogica; riflessive , orientate al “lavoro collaborativo, alla formazione continua in servizio, alla

pratica didattica, al rapporto adulto con i saperi e la cultura“;

, orientate al “lavoro collaborativo, alla formazione continua in servizio, alla pratica didattica, al rapporto adulto con i saperi e la cultura“; relazionali, per costruire una comunità professionale innovativa ricca di relazioni e condivisione di conoscenze.

Gli argomenti dei quali dimostrare conoscenza e competenza:

Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo e apprendimento

– Pedagogia e storia della scuola dell’Infanzia in Italia;

– La condizione dell’infanzia nella società contemporanea;

– Identità, funzioni e compiti della scuola dell’infanzia nella società contemporanea;

– Le pratiche inclusive per i bambini con cittadinanza non italiana;

– La relazione scuola-famiglia;

– Modalità e strategie per la prevenzione, l’individuazione e l’intervento sui bisogni educativi speciali;

– Il rapporto tra scuola, famiglia, servizi e territorio;

– I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione italiana e nelle Carte Internazionali;

– La cultura della scuola dell’Infanzia e il dibattito pedagogico in Italia e in Europa, con particolare riferimento all’Early Childhood Education and Care.

– Scuole statali e scuole paritarie;

– Decreto legislativo 65/2017 sul sistema integrato dei servizi di istruzione e di educazione per bambini da 0 a 6 anni;

– La scuola dell’Infanzia come comunità educativa: collegialità, lavoro in sezione, lavoro di gruppo e coordinamento pedagogico.

– Ordinamenti;

– Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione;

– Finalità educative, dimensioni dello sviluppo e sistemi simbolico-culturali;

– Organizzazione di spazi, tempi, materiali, attività e gruppi degli ambienti di apprendimento;

– Campi di esperienza, traguardi di sviluppo e mediazione didattica;

– Competenze chiave della scuola dell’Infanzia;

– Plurilinguismo e insegnamento dell’italiano come seconda lingua.

– La relazione e la cura educativa;

– Gli stili educativi e i processi di insegnamento e apprendimento;

– La gestione dei gruppi, con riferimento ai bambini anticipatari e con bisogni educativi speciali;

– Attività di progettazione, osservazione, documentazione e valutazione;

– Ricerca e sperimentazione nella scuola dell’Infanzia: esperienze, criteri e condizioni;

– Tecnologie informatiche e loro potenzialità.

– Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

– Collegialità e relazioni all’interno dell’istituzione scolastica;

– Rapporti inter-istituzionali;

– Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), il Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

Per la preparazione della prova scritta e orale del Concorso ordinario Infanzia e Primaria

