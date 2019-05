Concorso Straordinario Infanzia e Primaria: come prepararsi alla prova orale

La procedura selettiva del Concorso Straordinario Infanzia e Primaria è in pieno svolgimento: gli Uffici Scolastici Regionali hanno comunicato le date delle prove orali e, fino a luglio, si terranno i colloqui.

Ogni Commissione di Valutazione è composta da due docenti e presieduta da un Professore universitario, da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico.

In questo articolo forniremo informazioni e pratici consigli per prepararsi in modo adeguato alla prova orale.

Concorso Straordinario Infanzia e Primaria: la prova orale

Il Concorso Straordinario Infanzia e Primaria, finalizzato a reclutare personale a tempo indeterminato per i suddetti ordini di scuola, prevede il seguente iter di selezione:

prova orale , di natura didattico-metodologica;

, di natura didattico-metodologica; valutazione dei titoli.

La prova orale ha una durata complessiva di 30 minuti e consiste nella progettazione di un’attivita didattica completa di descrizione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche e di esempi di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).

Le Commissioni in sede d’esame devono accertare anche la conoscenza della lingua inglese.

Il diario di svolgimento della prova orale è reso noto dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura concorsuale tramite posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di domanda.

Al termine dei colloqui e della valutazione dei titoli le Commissioni procederanno alla compilazione della graduatoria di merito su base regionale.

Concorso Straordinario Infanzia e Primaria: come prepararsi

L’obiettivo della prova orale è verificare il possesso delle competenze necessarie per la professione di insegnante, ovvero:

padronanza dei saperi e delle discipline;

strategie comunicative nel rapporto educativo;

progettazione educativa e didattica;

comunicare nella lingua straniera prescelta;

esercitare una didattica per competenze;

uso di metodologie didattiche all’avaguardia, anche per una scuola inclusiva;

propensione alla studio e alla ricerca attraverso le tecnologie informatiche.

