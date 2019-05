Concorso Navigator, domani il termine per l’invio delle domande. Un approfondimento sulle graduatorie

Domani, 8 Maggio 2019 alle ore 12, il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione al Concorso Navigator.

Nei precedenti articoli abbiamo chiarito i requisiti di partecipazione, le modalità di invio della domanda e le prove di selezione.

In questo approfondiremo informazioni relative alle graduatorie, per fornire contenuti utili sulla compilazione della domanda agli aspiranti candidati.

I numeri del Concorso Navigator

Concorso Navigator: le graduatorie provinciali

La procedura selettiva del Concorso Navigator vedrà 3.000 nuove figure da affiancare agli operatori dei Centri per l’Impiego delle varie Regioni italiane.

Mansioni dei Navigator

Per candidarsi occorre seguire la procedura telematica attivata appositamente sul sito selezionenavigator.anpalservizi.it entro le ore 12 dell’8 Maggio 2019.

Al momento della compilazione della domanda è richiesto di indicare la Provincia per la quale si vuole concorrere.

La ripartizione è la seguente:

Abruzzo Tot. 54

Chieti 15

L’Aquila 14

Pescara 14

Teramo 11

Matera 12

Potenza 19

Catanzaro 30

Cosenza 60

Crotone 21

Reggio Calabria 47

Vibo Valentia 12

Avellino 24

Benevento 16

Caserta 80

Napoli 274

Salerno 77

Bologna 40

Ferrara 13

Forlì‐Cesena 14

Modena 25

Parma 18

Piacenza 10

Ravenna 14

Reggio Emilia 18

Rimini 13

Gorizia 6

Pordenone 9

Trieste 10

Udine 21

Frosinone 21

Latina 30

Rieti 12

Roma 195

Viterbo 15

Genova 39

Imperia 9

La Spezia 8

Savona 10

Bergamo 38

Brescia 50

Como 18

Cremona 16

Lecco 12

Lodi 12

Mantova 20

Milano 76

Monza Brianza 27

Pavia 22

Sondrio 10

Varese 28

Ancona 17

Ascoli Piceno 8

Fermo 6

Macerata 11

Pesaro‐Urbino 13

Campobasso 10

Isernia 3

Alessandria 16

Asti 8

Biella 6

Cuneo 16

Novara 12

Torino 107

Verbano‐Cusio‐Ossola 4

Vercelli 7

Bari 78

Barletta‐Andria‐Trani 28

Brindisi 21

Foggia 41

Lecce 45

Taranto 35

Cagliari 41

Nuoro 12

Oristano 12

Sassari 25

Sud Sardegna 31

Agrigento 35

Caltanissetta 24

Catania 100

Enna 13

Messina 45

Palermo 125

Ragusa 21

Siracusa 31

Trapani 35

Arezzo 12

Firenze 40

Grosseto 9

Livorno 16

Lucca 16

Massa-Carrara 10

Pisa 18

Pistoia 13

Prato 9

Siena 9

Perugia 24

Terni 9

Aosta 6

Belluno 4

Padova 25

Rovigo 9

Treviso 22

Venezia 27

Verona 32

Vicenza 23

I 20 posti rimanenti sono destinati al Trentino Alto Adige con una procedura separata.

Concorso Navigator: il punteggio

I candidati che supereranno la prova selettiva del Concorso Navigator verranno inseriti nella graduatoria di merito stilata su base provinciale.

Art. 8 Graduatorie – Avviso Concorso Navigator

Sono considerati vincitori i primi in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto nella prova e ai posti disponibili per Provincia.

In base alla Provincia selezionata in fase di compilazione della domanda, quindi, i risultati potrebbero variare notevolmente: la scelta può incidere sulla possibilità di avere il posto.

In caso di parità saranno selezionati i candidati con il miglior voto di laurea e, con ulteriore equivalenza, di età più giovane.

Invece i candidati idonei non vincitori, ovvero coloro che abbiano conseguito un punteggio di almeno 60/100 ma non siano risultati tra i primi della graduatoria della provincia per la quale si sono candidati, potrebbero essere chiamati a coprire posizioni nei Centri per l’Impiego delle province limitrofe per i prossimi 24 mesi.

Entro 7 giorni dalla conclusione dell’ultima sessione d’esame verranno pubblicate le graduatorie provinciali.

Concorso Navigator: preparazione

Per prepararsi al Concorso Navigator consigliamo il seguente kit:

