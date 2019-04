Concorso Tfa Sostegno 2019: argomenti e date delle prove scritte

Il 15 e il 16 Aprile scorso si sono svolte le prove preselettive del Concorso Tfa Sostegno 2019 per l’accesso ai corsi di specializzazione di 14.224 insegnanti.

Le Università a cui sono state affidate le procedure stanno pubblicando gli elenchi degli ammessi e i calendari della prova scritta.

In questo articolo esamineremo in modo approfondito gli argomenti della prova per una preparazione ottimale. Elencheremo anche le date pubblicate sui siti delle Università.

Speciale Tfa Sostegno 2019

Concorso Tfa Sostegno 2019, prova scritta: i criteri di ammissione

Nei prossimi giorni le Università pubblicheranno l’elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso Tfa Sostegno 2019. Si tratta di un’ammissione con riserva, in quanto non sono ancora stati verificati i titoli di accesso.

Alla prova scritta parteciperanno i candidati con una votazione non inferiore a 21/30 e, in base al dm n. 92/2019, in un numero pari al doppio dei posti disponibili.

Saranno ammessi anche coloro i quali abbiano conseguito un punteggio uguale all’ultimo degli idonei.

Alcune Università non hanno rispettato le normative predisposte per la procedura di preselezione. Sono sorte segnalazioni su:

contenuti del test, non in linea con gli argomenti previsti dal bando;

misure di controllo, concessi telefoni cellulari e chiacchiere in sede d’esame;

procedura di riconoscimento con possibilità di vizi;

problema di disponibilità aule, con un conseguente svolgimento errato della prova.

In questi casi sono state annullate le prove preliminari, verranno ripetute nella data e nelle sedi indicate sui siti delle Università interessate.

Concorso Tfa Sostegno 2019, prova scritta: gli argomenti

La prova scritta del concorso Tfa Sostegno 2019 consisterà in domande a risposta aperta o relazione da svolgere in 2 ore sulle seguenti tematiche:

competenze socio-psico-pedagogiche , diversificate per grado di scuola;

, diversificate per grado di scuola; competenze empatiche e di intelligenza emotiva come riconoscimento e comprensione di emozioni e stati d’animo, aiuto per l’espressione e la regolazione dei principali stati affettivi, capacità di autoanalisi delle dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

come riconoscimento e comprensione di emozioni e stati d’animo, aiuto per l’espressione e la regolazione dei principali stati affettivi, capacità di autoanalisi delle dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica; competenze su creatività e pensiero divergente per generare strategie innovative in ambito verbale-linguistico, logico-matematico e nei linguaggi visivi, motori e non verbali;

per generare strategie innovative in ambito verbale-linguistico, logico-matematico e nei linguaggi visivi, motori e non verbali; competenze organizzative e giuridiche legate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche come Piano dell’Offerta Formativa, autonomia didattica, autonomia organizzativa, autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, reti di scuole, modalità di autoanalisi e di miglioramento d’Istituto, documentazione, Organi Collegiali e compiti annessi, forme di collaborazione interistituzionale, attivazione delle risorse del territorio, informazione e coinvolgimento delle famiglie e ruolo delle famiglie.

Il seguente volume, pubblicato nel marzo 2019, contiene tutti gli argomenti sopracitati e le normative di riferimento previste dall’articolo 6 comma 1 del DM 30 settembre 2011.

Concorso Tfa Sostegno 2019, prove scritte: le date delle Università

Un elenco delle Università che hanno pubblicato le date di svolgimento delle prove:

ABRUZZO

Università degli Studi dell’Aquila:

Infanzia 16/05/2019 ore 8

Primaria 16/05/2019 ore 14

Secondaria I grado 17/05/2019 ore 8

Secondaria II grado 17/05/2019 ore 14

CALABRIA

Università Mediterranea di Reggio Calabria: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare

Università della Calabria:

Infanzia 26/04/2019 mattina

Primaria 26/04/2019 pomeriggio

Secondaria I grado 27/04/2019 mattina

Secondaria II grado 27/04/2019 pomeriggio

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:

Infanzia 9/05/2019 ore 9

Primaria 10/05/2019 ore 9

Secondaria I grado 9/05/2019 ore 14:30

Secondaria II grado 10/05/2019 ore 14:30

Università degli Studi di Bologna: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato dal 29 Aprile 2019.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Udine:

Infanzia 9/05/2019 ore 9

Primaria 9/05/2019 ore 13

Secondaria I grado 10/05/2019 ore 9

Secondaria II grado 10/05/2019 ore 13

LAZIO

LIGURIA

Università degli Studi di Genova: ancora nessuna indicazione

LOMBARDIA

Università Cattolica del Sacro Cuore:

Infanzia 30/04/2019 ore 10 (Milano)

Primaria 30/04/2019 ore 10 (Brescia)

Primaria 30/04/2019 ore 10 (Milano)

Secondaria I grado 30/04/2019 ore 14:30 (Brescia)

Secondaria I grado 30/04/2019 ore 14:30 (Milano)

Secondaria II grado 30/04/2019 ore 14:30 (Milano)

Università degli Studi di Bergamo: ancora nessuna indicazione

Università degli Studi di Milano Bicocca:

Infanzia 6/05/2019 ore 10

Primaria 6/05/2019 ore 15

Secondaria I grado 7/05/2019 ore 10

Secondaria II grado 7/05/2019 ore 15

MARCHE

Università degli Studi di Urbino: le prove scritte si svolgeranno il 7 e 8 maggio 2019, attesa comunicazione su sedi e orari.

Università degli Studi di Macerata: le prove scritte si svolgeranno il 2 e 3 maggio 2019, attesa comunicazione su sedi e orari.

MOLISE

Università degli Studi del Molise: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare.

PIEMONTE

Università degli Studi di Torino:

Infanzia 2/05/2019 ore 9

Primaria 2/05/2019 ore 14

Secondaria I grado 3/05/2019 ore 9

Secondaria II grado 3/05/2019 ore 14

PUGLIA

Università del Salento:

Infanzia 29/04/2019 ore 8:30

Primaria 29/04/2019 ore 14:30

Secondaria I grado 30/04/2019 ore 8:30

Secondaria II grado 30/04/2019 ore 14:30

Università degli Studi di Bari: ancora nessuna indicazione

Università di Foggia:

Infanzia 20/05/2019 ore 10

Primaria 20/05/2019 ore 16

Secondaria I grado 17/05/2019 ore 10

Secondaria II grado 17/05/2019 ore 16

SARDEGNA

Università degli Studi di Cagliari:

Infanzia 13/05/2019 mattina

Primaria 13/05/2019 pomeriggio

Secondaria I grado 14/05/2019 mattina

Secondaria II grado 14/05/2019 pomeriggio

Università degli Studi di Sassari: ancora nessuna indicazione

SICILIA

TOSCANA

Università degli Studi di Siena: la prova scritta si svolgerà il 26 Aprile 2019 alle ore 14 per tutti i gradi di scuola presso il polo fieristico.

Università di Pisa:

Infanzia 16/05/2019 mattina, prima sessione

Primaria 16/05/2019 mattina, seconda sessione

Secondaria I grado 16/05/2019 pomeriggio

Secondaria II grado 17/05/2019 mattina

Università degli Studi di Firenze: la prova scritta si svolgerà il 7 Maggio 2019, attesa comunicazione su orari e sedi.

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia:

Infanzia 16/05/2019 ore 9

Primaria 17/05/2019 ore 14:30

Secondaria I grado 16/05/2019 ore 14:30

Secondaria II grado 17/05/2019 ore 9

TRENTINO

Università degli Studi di Trento: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati della preselettiva e almeno 7 giorni dallo scritto.

VENETO

Università degli Studi di Verona: le prove scritte si terranno il 29 e 30 aprile 2019, attendiamo comunicazione sugli orari e sulle sedi.

Università degli Studi di Padova:

Infanzia 8/05/2019 ore 10

Primaria 9/05/2019 ore 10

Secondaria I grado 10/05/2019 ore 10

Secondaria II grado 8/05/2019 ore 15:30

Le date delle prove scritte del Concorso Tfa Sostegno 2019 sono state individuate sui siti degli Atenei, qualora ci fossero variazioni l’articolo verrà aggiornato.

