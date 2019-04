E’ noto l’inizio dei corsi di specializzazione Tfa Sostegno 2019: ogni Ateneo sta pubblicando i bandi per il percorso che formerà i candidati all’organizzazione e alla gestione delle attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e II grado.

La formazione avrà una durata di 8 mesi e si concluderà nel marzo 2020.

Intanto il 15 e il 16 aprile si svolgeranno i test preliminari di accesso ai corsi.

Vediamo assieme i posti messi a bando, le date delle prove scritte e i bandi delle Università per l’inizio dei corsi.

Le informazioni complete sul Tfa Sostegno 2019

Tfa Sostegno 2019: posti messi a bando

Per l’anno accademico 2018/2019, il Miur ha messo a disposizione 14.224 posti da suddividere nelle varie Università.

I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di Ateneo e sono a numero programmato, definito ogni anno in base alle indicazioni regionali sugli organici del personale docente della scuola e sul fabbisogno di personale specializzato per il sostegno didattico.

Il dettaglio sui posti disponibili per Università

La prova per partecipare al corso di specializzazione Tfa Sostegno si può svolgere in una sola Università e non è a carattere nazionale.