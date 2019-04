Oggi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario delle prove del Concorso 150 Dirigenti Agenzia delle Entrate, in cui si verrà a conoscenza dell’attivazione della preselettiva per esubero dei candidati o delle date della prova scritta.

Ricordiamo che i due bandi prevedono la selezione di:

150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi;

da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione dei servizi catastali.

Scopriamo assieme tutte le indicazioni sulle prove.

Consulta lo Speciale Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate: le prove selettive

L’iter di selezione prevede 3 tipologie di prove:

prova preselettiva ;

; prova scritta ;

; prova orale.

Prova preselettiva

Qualora i candidati superino di 3 volte il numero dei posti messi a concorso si svolgerà la prova preselettiva. Oggi in Gazzetta conosceremo se sia stata validata la procedura preliminare del Concorso 150 Dirigenti Agenzia delle Entrate.

Dettaglio prove – gli esonerati dalla preselettiva

La prova di preselezione consiste in un questionario suddiviso in questo modo:

45 quesiti a risposta multipla su diritto tributario, scienza delle finanze, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate;

su diritto tributario, scienza delle finanze, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate; 15 quesiti a risposta multipla su problematiche organizzative e gestionali delle discipline correlate al comportamento organizzativo.

Prova scritta

La prova scritta, a contenuto tecnico-pratico, ha lo scopo di verificare le abilità cognitive dei candidati attraverso:

3 quesiti a risposta aperta scelti dal candidato tra le proposte formulate in sede d’esame sulle materie indicate nel bando;

scelti dal candidato tra le proposte formulate in sede d’esame sulle materie indicate nel bando; risoluzione di un caso pratico legato a situazioni di tipo organizzativo e gestionale.

Le prove selettive in dettaglio

Prova orale

La prova finale consiste in un colloquio che mira ad approfondire le capacità cognitive e le competenze manageriali dei candidati.

Il colloquio verterà sulle materie previste per la prima prova scritta, in particolare con riferimento alle seguenti aree:

dinamiche della compliance fiscale, analisi delle strategie volte a favorirla; i diversi aspetti della relazione con i contribuenti nell’attività di servizio e assistenza e nell’attività di controllo; metodologie di controllo relative alle diverse tipologie di contribuenti; valutazione della performance organizzativa e della performance individuale; fattori che favoriscono e fattori che deprimono la motivazione al lavoro.



Nel corso della prova orale verranno accertate anche le capacità di utilizzo dei software informatici più in uso, la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera tra francese, tedesco e spagnolo.

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate: graduatoria di merito

Al termine della procedura di selezione è prevista la compilazione di una graduatoria di merito, sulla base dei risultati della prova scritta e orale e sulla valutazione dei titoli del candidato.

Per una preparazione approfondita, consigliamo:

Concorso Agenzia delle Entrate 150 Dirigenti Kit completo Autori Vari, 2019, Maggioli Editore 2019, In G.U. 1 febbraio 2019, n. 9 è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 150 dirigenti di seconda fascia da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi presso l’Agenzia delle Entrate.Il presente kit è uno...



© RIPRODUZIONE RISERVATA