Oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno resi noti il diario e la sede d’esame della prova oggettiva attitudinale.

Il bando di Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ad aprile 2018 e, da allora, sono sempre stati rinviati i termini di comunicazione delle prove per problemi con le gare di individuazione delle aule.

Gli ultimi aggiornamenti sul Concorso Agenzia Entrate

In attesa di indicazioni sulle prove, riassumiamo le principali informazioni sulla procedura selettiva.

Il programma d’esame del Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate prevede:

Prove d’esame e materie Concorso Agenzia Entrate

La prima prova scritta del Concorso Agenzia Entrate è composta da quiz a risposta multipla con quesiti logico-attitudinali, per verificare il possesso delle capacità di base richieste dal profilo.

Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 24/30.

La seconda prova scritta consiste in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto amministrativo;

d) elementi di diritto penale;

e) contabilità aziendale;

f) organizzazione e gestione aziendale;

g) scienza delle finanze;

h) elementi di statistica.

I candidati passeranno alla prova successiva solamente con un punteggio superiore a 24/30.

Al termine della procedura selettiva sarà effettuato un periodo di tirocinio della durata di 6 mesi, con una prova orale finale che verterà sulle seguenti materie:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) elementi di diritto penale;

d) contabilità aziendale.

Il colloquio orale mirerà a verificare anche la conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Come prepararsi al Concorso Agenzia Entrate

La seconda prova scritta potrebbe svolgersi poco tempo dopo la prima.

Vista la vicinanza e la complessità delle prove, consigliamo di iniziare da subito la preparazione e, a questo proposito, forniamo esempi di quiz.

