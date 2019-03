Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione detta gli indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione digitale del Paese: Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca.

«Con il nuovo Piano Triennale si gettano le basi per consentire al settore pubblico di cominciare a correre e recuperare terreno nel percorso appena avviato verso una trasformazione digitale concreta e inclusiva. Un percorso non facile ma ragionevole e concreto, che fa perno sul Responsabile per la transizione al digitale e vede imprese e cittadini protagonisti di un progetto di crescita digitale del Paese.» Queste le parole della ministra per la Pa, Giulia Bongiorno.

Il Piano 2019-2021 prosegue o integra le linee di azione della versione 2017-2019 e ne aggiunge altre, in un nuovo quadro di collaborazione strutturata con tutti gli interlocutori.

Tra le principali novità del Piano 2019-2021:

il recepimento delle ultime modifiche introdotte del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle recenti direttive e regolamenti europei sull’innovazione digitale;

il rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l’applicazione del principio cloud first;

la definizione di modelli e strumenti per l’innovazione per la PA con un’attenzione ai temi dell’open innovation e al paradigma smart landscape;

un maggiore risalto al ruolo delle amministrazioni territoriali, che saranno accompagnate nel loro percorso di trasformazione digitale, attraverso la condivisione di strategie e piani operativi, ma anche di buone pratiche già adottate che aiutino a colmare rapidamente il divario digitale tra i diversi territori del Paese;

I principi del Piano triennale per l’informatica

Ecco descritti con una semplice Infografica scaricabile i principi del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2019-21

Il Convegno sul Piano triennale per l’informatica

A Matera, il prossimo 8 aprile 2019, si terrà un evento gratuito sul Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, in cui si approfondirà la tematica della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni dopo l’aggiornamento del piano triennale.

Dove e quando si terrà l’incontro

L’incontro dal titolo “La trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni dopo l’aggiornamento del Piano Triennale” si terrà a Matera il prossimo 8 aprile 2019 dalle 14,30 alle 17,30.

A chi è destinato l’evento

L’iniziativa è destinata ad amministratori, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, in particolare i Responsabili per la transizione al digitale, impegnati nel percorso di transizione digitale dei propri enti.

Programma dell’evento

Nel corso dell’evento – che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni ed esperti – saranno approfondite le principali novità introdotte dal Piano triennale per l’informatica 2019-2021 pubblicato nel marzo del 2019. Saranno altresì affrontate alcune delle principali problematiche sottese all’attuazione del Piano e del Codice dell’amministrazione digitale, illustrando esperienze virtuose di digitalizzazione.

La partecipazione al convegno – che precede la seconda edizione del Raduno dei responsabili per la transizione al digitale (RTD) – è libera e gratuita.

Consulta qui il programma

Iscriviti qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA