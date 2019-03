Oggi in Gazzetta Ufficiale uscirà il bando per l’assunzione di 3.700 Allievi Carabinieri.

Il concorso carabinieri 2019 è aperto a tutti: possono partecipare sia civili che militari, ai quali oltretutto è riservata la maggioranza dei posti a disposizione.

In attesa del bando, scopriamo quali sono i requisiti necessari per partecipare, la divisione dei posti e le prove selettive.

Concorso Carabinieri 2019: Requisiti di partecipazione

Per candidarsi al concorso carabinieri è necessario il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle selezioni pubbliche, come:

maggiore età ;

; cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, in Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo oppure titolarità dello status di rifugiato (previa verifica della conoscenza della lingua italiana);

o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, in Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo oppure titolarità dello status di rifugiato (previa verifica della conoscenza della lingua italiana); godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo oppure destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione;

oppure destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;

o procedimenti penali in corso che impediscano l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego; idoneità fisica all’impiego ;

; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985.

Nel bando sono indicati anche requisiti più specifici che variano a seconda del procedimento per cui si concorre.

Per militari e congedati:

età inferiore a 28 anni (non compiuti);

licenza media.

Per civili:

età inferiore a 26 anni (non compiuti);

diploma di maturità.

Concorso Carabinieri 2019: Posti a concorso

La partecipazione al Concorso 3.700 Allievi Carabinieri è aperta a tutti coloro che possiedono i requisiti generali e specifici entro la data di avviamento a selezione.

Rispetto a qualche anno fa, in cui la partecipazione ai concorsi pubblici per forze armate e di polizia era riservata esclusivamente al personale militare, ora possono partecipare anche i civili, sebbene in quota minoritaria rispetto ai posti messi a disposizione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la ripartizione sarebbe la seguente:

70% riservato a militari in servizio o congedati come VFP1 e VFP4;

riservato a militari in servizio o congedati come VFP1 e VFP4; 30% per individui in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Le modalità di invio della domanda sono comunicate nel bando che uscirà oggi in Gazzetta Ufficiale.

Concorso Carabinieri 2019: Prove di selezione

L’iter di selezione del concorso allievi carabinieri 2019 è così organizzato: prova scritta , con 100 quesiti a risposta multipla di logica e cultura generale;

, con 100 quesiti a risposta multipla di logica e cultura generale; prova pratica, consistente in un accertamento sanitario e attitudinale per l'ottenimento dell'idoneità fisica. I candidati che avranno ottenuto l'idoneità fisica all'impiego saranno inseriti in una graduatoria di merito stilata in base ai risultati della prova scritta e dei titoli posseduti.





