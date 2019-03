Al via l’iter di selezione del concorso Dsga, stasera in Gazzetta Ufficiale saranno pubblicate le date della prova preselettiva.

Il bando, varato lo scorso dicembre, prevede l’inserimento nelle scuole italiane di 2.004 dirigenti amministrativi entro i prossimi tre anni. Tutte le informazioni sul Concorso Dsga Concorso Dsga: la prova preselettiva Stasera in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il diario della prova preselettiva del concorso Dsga. Le sedi saranno comunicate 15 giorni prima della data di svolgimento, con un avviso sul sito del Ministero e degli Usr territoriali competenti. Struttura e tematiche della prova

Diversamente da quanto comunicato precedentemente, nella prova preselettiva non sono presenti quesiti di logica bensì gli argomenti delle prove scritte.

Le 100 domande previste verranno estratte da una banca dati di 4mila quesiti che il Miur renderà noti 20 giorni prima della prova. Ciascun quesito è composto da una domanda con 4 opzioni di risposta, di cui solo una è esatta. Il test avrà una durata massima di 100 minuti, al termine dei quali le risposte fornite dal candidato verranno inserite nel sistema.

La prova è unica su tutto il territorio nazionale ed è computer-based.

Preselettiva concorso Dsga: la prova in dettaglio

Valutazione

La valutazione della prova preselettiva consiste nell’assegnazione di 1 punto per ogni risposta corretta e 0 punti per le risposte omesse o errate in modo da totalizzare un massimo di 100 punti.

Al termine della sessione della prova sarà visibile il punteggio che, fortunatamente, non influenzerà il voto finale della graduatoria di merito.

Per l’ammissione alla prima prova scritta vi è un criterio che va oltre il punteggio raggiunto: accederanno alla fase successiva candidati in un numero pari a tre volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi anche candidati con un punteggio pari a quello del candidato con la soglia minima di passaggio e i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% (questi ultimi sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 20-bis, della legge 104/92).

Tutte le prove selettive del concorso Dsga

Esclusione del candidato

Il candidato potrà essere escluso dal concorso nel caso in cui non si presenti nel giorno, nell’ora e nelle sedi stabilite. Inoltre vi sono una serie di divieti a cui i candidati devono fare attenzione, pena l’esclusione dal concorso Dsga.

Vediamoli assieme:

portare in sede d’esame carta da scrivere;

comunicare verbalmente o per iscritto con altri candidati;

mettersi in relazione con altri, fatta eccezione solo per gli incaricati alla vigilanza e i componenti della commissione esaminatrice;

avvalersi di codici, appunti, strumenti di calcolo, telefoni, raccolte normative, dizionari, pubblicazioni o strumenti di trasmissione di dati.

