Mentre le regioni pubblicano le date della prova orale del Concorso straordinario, per il Concorso ordinario infanzia e primaria 2019 siamo ancora in attesa dell’uscita del bando in Gazzetta Ufficiale. Lo scorso 16 gennaio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha apportato una serie di integrazioni e modifiche alla bozza del Decreto, soprattutto in merito ai contenuti delle prove e alla valutazione dei titoli. Bando di concorso ordinario infanzia e primaria, il parere del Cspi Vediamo assieme le indicazioni principali contenute nella bozza e la revisione richiesta dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prima della pubblicazione dal Miur. Leggi “Concorso ordinario infanzia e primaria, c’è la bozza del Decreto: cosa prevede”

Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019: la bozza del Decreto A quanto si evince dalla bozza del Decreto Ministeriale, il Concorso verrà regolarmente indetto ogni due anni su base regionale ed esclusivamente nelle Regioni con disponibilità di posti o in cui siano esaurite o di scarsa capienza le graduatorie di merito. I posti disponibili per la scuola dell’infanzia e la primaria saranno 10.183, dei quali 5.626 comuni e 4.557 sul sostegno. I requisiti per essere ammessi al concorso saranno: diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’a.s.2001/02, oppure

magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’a.s.2001/02, oppure laurea in Scienze della formazione primaria o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Per i posti di sostegno sarà necessario il relativo titolo di specializzazione, mentre non verrà richiesta esperienza di insegnamento per l’accesso alle due posizioni. Il Concorso ordinario Infanzia e Primaria si articolerà in questo modo: prova pre-selettiva (prevista solamente nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti)

(prevista solamente nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti) prova scritta

prova orale L’assegnazione dei posti avverrà anche su valutazione dei titoli del candidato. Leggi“Concorso ordinario infanzia e primaria, c’è la bozza del Decreto: cosa prevede” Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019: il parere del Cspi Nella riunione del 16 gennaio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha esaminato le bozze del Decreto e dell’ordinanza del Concorso ordinario Infanzia e primaria, che prevede il reclutamento di 10.183 docenti negli istituti scolastici italiani. In premessa al parere, il Cspi ha evidenziato una separazione troppo netta tra la procedura finalizzata all’accesso ai posti comuni e quella per i posti sul sostegno.

Un impianto concorsuale così differenziato condizionerebbe la mobilità dei docenti tra i posti che, al momento, è subordinata solo dal vincolo di permanenza di 5 anni sul posto di sostegno. Il Consiglio Superiore ha proposto anche integrazioni e miglioramenti ai contenuti delle prove e alla valutazione dei titoli. In particolare: i quesiti della prova scritta per i posti di sostegno dovrebbero trattare anche tematiche disciplinari, culturali e professionali proprie dell’insegnamento;

i quesiti della prova scritta e orale della procedura per i posti comuni dovrebbero accertare conoscenze e competenze sull’inclusione scolastica;

aumento della soglia di attivazione della prova preselettiva;

accertamento della lingua inglese valutato in una fase concorsuale successiva;

riconoscimento di almeno 180 giorni di servizio. In riferimento ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, il Cspi ha espresso una volontà di revisione dei compensi e di intervento del personale ATA. Inoltre, la funzione di segretario delle Commissioni giudicatrici dovrebbe essere svolta con esonero dal servizio. Bando di Concorso ordinario infanzia e primaria, il parere del Cspi Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è dichiarato favorevole alla pubblicazione del bando, previo aggiornamento con le modifiche richieste. Il Ministro Bussetti ha affermato che l’uscita del bando è imminente; per una preparazione adeguata, la redazione di Leggi Oggi consiglia:

Concorso infanzia e primaria. Lezioni simulate per la prova orale Pietro Boccia, 2018, Maggioli Editore 2018, Il volume è uno strumento utilissimo per chi affronta la prova orale del Concorso straordinario per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria (d.m. 17 ottobre 2018). L’obiettivo della prova orale è stabilire alcuni requisiti, che gli aspiranti candidati devono possedere, per...



© RIPRODUZIONE RISERVATA