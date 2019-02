Manuale di riflessione? Se percepite qualcosa di strano in questa antitesi logica, significa che siete ancora sensibili agli effetti della comunicazione etica e non assuefatti alla comunicazione distorsiva e manipolatoria.

Oggi tutto sembra essere proposto mediante ricette risolutive, “manuali”, che consentono di investire poco tempo ed energia per ottenere risultati in ogni campo. Ma comunicare e relazionarsi con altri individui, soprattutto in modo etico, è tutt’altro che intuitivo.

Una riflessione più che doverosa per introdurre “Comunicazione etica. Manuale di riflessione per la società digitale” – Maggioli Editore e il suo autore Claudio Casiraghi, presente al primo appuntamento di sabato 2 marzo 2019, del ciclo di incontri “Etica e lavoro: un caffè con l’autore” organizzato alla LIUC Business di Castellanza.

La serie di incontri “Un Caffè con l’autore”

La serie di incontri “Etica e lavoro: un caffè con l’autore” partirà appunto con la presentazione del libro edito Maggioli, alla LIUC Business School: 3 libri, 3 temi d’eccezione, 3 dialoghi con gli autori con la guida di un giornalista autorevole e la testimonianza di un imprenditore che ha saputo coniugare etica e business.

Presentazione “Comunicazione etica. Manuale di riflessione per la società digitale”

“Comunicazione etica. Manuale di riflessione per la società digitale” vuole essere uno strumento di attenta riflessione sull’importanza della conoscenza e dell’utilizzo delle strutture e dei meccanismi etici della comunicazione in un mondo sempre più digitalizzato.

L’attenzione a questi aspetti deriva dalla necessità di recuperare e sviluppare ulteriormente una cultura della comunicazione etica che, nella società attuale, ha subito e continua a subire, effetti negativi a causa dell’impiego diffuso e spesso eccessivo dei nuovi mezzi tecnologici di comunicazione.

All’incontro di sabato 2 marzo saranno presenti l’autore del volume Claudio Casiraghi e Paolo Landi -Responsabile Istituzionale Banco BPM.

Introdotto da Massimo Folador e moderato da Enrico Castelli, vicedirettore TGR Rai, l’incontro vedrà l’autore illustrare il tema del volume e stimolare appunto questa riflessione attenta sulla tematica.

Informazioni utili

L’appuntamento è dunque per il 2 marzo, ore 10.00 in Villa Jucker (LIUC), Castellanza.

