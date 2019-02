Ancora tentativi di truffa via email ai danni dei contribuenti sotto la falsa firma dell’Agenzia entrate. È la stessa Agenzia ad avvisare i cittadini sul proprio sito e con una nota, che avvisa della presenza di finti messaggi email provenienti da un utente denominato “servizi finanziari”, invitando ad aprile un file allegato, che in realtà è un virus. Non aprite quell’allegato e cancellate l’email!

Questa la nota diffusa dall’Agenzia:

“L’Agenzia informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo “Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx” provenienti da un mittente denominato “Servizi finanziari”. I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti. L’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti”

In pratica succede questo:

Un mittente denominato “servizi finanziari” invia un’email

Con l’oggetto “Notifica in merito a debito Atto n.xxxxxxxx

In questa email si fa riferimento a un debito del contribuente

E lo si inviata ad aprire e leggere una lettera con i riferimenti degli uffici Entrate, allegata al messaggio

Questo allegato è in realtà un virus informatico che infetta i computer

Non aprite!

