Conto alla rovescia per le novità sull’Ecotassa e sull’Ecobonus auto 2019, che dal 1° marzo avrà un’altra veste, cucita su misura dal Governo Conte per incentivare l’abbandono delle vecchie auto e l’acquisto di forme più ecologiche di autovetture. Per effetto della Legge di bilancio 2019 infatti entrano in vigore le nuove disposizioni con un meccanismo eco bonus/malus per chi decide di acquistare auto nuove.

Ancora il Decreto attuativo non c’è, ma la novità entrerà tra pochi giorni in vigore.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste l’Ecobonus auto, da quando entra in vigore, per quali auto si potrà utilizzare. Anticipiamo anche che oltre alla questione incentivi e tasse, chi compra oggi un veicolo deve tenere conto della non facile gestione di tutte le misure di stop alle auto inquinanti nei centri abitati, soprattutto nelle Regioni del Nord, dove i vecchi Diesel fino a euro 4, devono rimanere in garage per buona parte della settimana.

Ecobonus auto 2019: cos’è

Carota e bastone in mano al Governo Lega-5stelle, che nella nuova Manovra ha inserito da un lato un incentivo per agevolare chi acquista una nuova auto a bassa emissione, ecologica, elettrica o ibrida e dall’altro ha istituto una tassa per chi invece acquista auto ad alto impatto inquinante.

Dal punto di vista della carota, nel 2019 possiamo quindi contare su un nuovo Ecobonus auto: incentivi per chi acquista un’auto ibrida, elettrica nuova a basso impatto ambientale in termini di Co2, fino a una spesa massima di 50 mila euro, 61 mila euro Iva inclusa.

Obiettivo dichiarato: mandare in pensione le vecchie auto che circolano attualmente sulle strade italiane e che complicano ancora di più il problema smog, e rinnovare il parco auto

Come funziona l’Ecobonus auto 2019

Come ribadito, l’incentivo per l’acquisto di auto ibride o elettriche nuove, a basso impatto Co2, è previsto fino a una spesa massima di 50 mila euro, che includendo l’Iva diventano 61 mila euro.

L’incentivo è destinato sia a chi usa la rottamazione sia a chi non ha previsto la rottamazione del vecchio veicolo.

Le auto che possono beneficiare degli incentivi auto 2019 sono distinte in due fasce, con due diversi incentivi massimi, in base al valore delle emissioni che emettono:

da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus oscillerà tra 6.000 e 4.000 euro , a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione.

il bonus oscillerà tra , a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione. da 21 a 70 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i 2.500 euro in caso di rottamazione, e i 1.500 euro senza rottamazione.

Per ottenere l’incentivo massimo bisognerà rottamare un’auto usata appartenente alle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4, intestata alla stessa persona che acquista una nuova vettura.

Tutto si trasforma in consistenti sconti sul prezzo dell’automobile acquistata se rispecchia questi requisiti e viene acquistata e immatricolata in Italia.

L’auto può essere ibrida o elettrica e le emissioni basse di Co2 si intendono per chilometro percorso.

Ecobonus auto 2019: quando parte

La rivoluzione sugli incentivi auto, introdotta nella Manovra 2019, avrà inizio venerdì 1° marzo e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021. Sarà dunque un esperimento triennale di rinnovo parco pubblico e stangata sulle vecchie auto.

Si attende il Decreto attuativo del Mise, che dovrebbe arrivare entro fine febbraio 2019.

A chi spetta l’Ecobonus auto 2019

La possibilità di beneficiare dell’Ecobonus auto 2019 spetta quindi a chi:

acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 veicoli ibridi o elettrici a bassa emissione, cioè con emissioni Co2 non superiori a 70g/km,

i veicoli sono solo quelli M1 (adibiti a trasporto di persone fino a 8 posti più il conducente) nuovi e immatricolati in Italia

(adibiti a trasporto di persone fino a 8 posti più il conducente) nuovi e entro una spesa massima di 50 mila euro Iva esclusa (se includiamo l’Iva il tetto massimo arriva a 61 mila euro),

dell’Ecobonus beneficiano coloro che comprano l’auto e le imprese costruttrici e importatrici, che godranno di un credito d’imposta,

se si acquista in locazione finanziaria l’Ecobonus spetta lo stesso

L’importo dell’Ecobonus spetta in base alle emissioni del veicolo acquistato e della presenza o meno di rottamazione vecchia auto o meno.

Ecobonus 2019: per quali auto

Vediamo alcune delle auto ibride, elettriche, a basse emissioni che diventano agevolabili con il nuovo meccanismo in vigore dal 1° marzo 2019:

Citronen C-Zero

Smart ForTwoe Smart ForFour con il badge EQ (dal 2020 saranno solo elettriche)

Renault Zoe

e-Golf (100 per cento elettrica)

Nissal Leaf

Toyota Prius Plug-in Hybrid

MINI Coutryman Cooper SE All4 Auto

Tesla Model 3

BMW i3 e BMW i3s

Hyundai Ioniq Electric

Kia e-Niro e Kia Optima e Kia soul Ev

L’ibrida plug-in di Mitsubishi

Ecotassa auto: come funziona

C’è poi la parte del bastone. E qui parliamo di Ecotassa auto 2019, una tassa indirizzata a chi acquista auto di lusso, Suv, o comunque auto ad alte emissioni di Co2, sopra i 160 g/km. Su queste auto è prevista una maggiorazione sul prezzo di vendita:

da un minimo di 1.100 euro,

a un massimo di 2.500 euro.

