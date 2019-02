Recentemente sono stati pubblicati diversi Bandi di Concorso per ricoprire il ruolo di educatore negli asili nido.

Principalmente un operatore di asilo nido si occupa di creare un ambiente accogliente sia per i bambini e le bambine quanto per i loro genitori; gestisce gli spazi, i tempi e gli interventi finalizzati all’inserimento attivo dei bambini nell’asilo nido e si relaziona con i genitori e con gli altri attori principali del percorso del bambino.

Dal punto di vista didattico l’educatore cerca di programmare un percorso educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e prepara i bambini al successivo inserimento nella suola dell’obbligo fornendogli gli strumenti essenziali per consentire un sereno avvio del lungo percorso scolastico sia dal punto di vista relazionale che didattico.

Concorsi Educatori Asili Nido: requisiti di accesso

Genericamente, pur avendo ogni bando caratteristiche diverse, i titoli di studio che permettono l’accesso alla selezione e quindi all’esercizio della professione sono:

diploma di istituto magistrale

laurea in Scienze della formazione primaria

laurea in Scienze dell’educazione

laurea in Psicologia

Per informazioni dettagliate è sempre consigliabile consultare i singoli bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Una volta accertato il possesso dei requisiti di accesso previsti dai bandi di concorso, sarà necessario visionare il programma di studio previsto da ciascun concorso e la scansione delle prove.

In linea di massima ogni bando prevede lo studio di alcuni dei seguenti argomenti:

tematiche pedagogiche educative, di psicologia dell’età evolutiva e puericultura inerenti alla prima infanzia;

normativa Nazionale, Regionale e Comunale attinente agli Asili Nido;

il progetto educativo, gli obiettivi del Servizio, l’organizzazione dei tempi e degli spazi negli Asili Nido, le attività, le relazioni con le famiglie, i rapporti interistituzionali;

nozioni di igiene, di pronto soccorso e scienze dell’alimentazione;

pedagogia e psicologia dell’età evolutiva;

processi di socializzazione: la relazione bambino/bambino e bambino/adulti nella fascia 0-3 anni;

inserimento dei bambini in condizione di fragilità;

modalità e contenuti dei rapporti con le famiglie e della gestione a rete dei servizi territoriali nel servizio di nido d’infanzia;

programmazione delle attività, progetto educativo e documentazione delle attività nel nido d’infanzia;

cenni sul funzionamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000);

cenni sulla regolamentazione nazionale, regionale e comunale del servizio nidi d’infanzia (L. n. 107/2015, L.R. n.20/2005 e relativi regolamenti attuativi, Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Trieste);

diritti e doveri del pubblico dipendente e codice di comportamento (D.P.R. n. 62/2013);

norme in materia dì protezione dei dati personali (D.lgs. n. 101/2018);

norme in materia di anticorruzione (D.lgs. n. 971/016 e L. n. 17912017).

Diritti e doveri dei dipendenti pubblici.

Concorsi Educatori Asili Nido: Comune di Genova

Il Comune di Genova ha recentemente prorogato la scadenza di presentazione delle domande di iscrizione al concorso pubblicato l’11 gennaio 2019 all’11 marzo 2019. Sarà quindi possibile ancora per circa un mese presentare la propria candidatura al suddetto concorso che prevede una prova scritta e una prova orale. Entrambe le prove saranno a contenuto teorico – pratico.

La prova scritta potrà consistere nella redazione di un elaborato oppure di quesiti a risposta sintetica ovvero di più quesiti a risposta multipla. Gli argomenti oggetto delle prove saranno molteplici e tutti collegati al ruolo che i vincitori del concorso andranno a ricoprire. Potrebbero capitare domande sulla nuova immagine dell’infanzia e le sue implicazioni sul versante educativo o su lineamenti di psicologia dell’età evolutiva con particolare riferimento alle principali teorie dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino da zero a sei anni: i processi di conoscenza e apprendimento, le dinamiche d’interazione e di socializzazione tra pari e con gli adulti. Per verificare i contenuti specifici previsti dal Bando si può consultare il sito del Comune di Genova

Concorsi Educatori Asili Nido: Comune di Trieste

Anche il Comune di Trieste ha indetto una selezione per titoli ed esami finalizzata all‘attribuzione di incarichi di supplenza nel profilo di Istruttore Educativo di categoria C e posizione economica C1, presso gli asili nido dello stesso Comune.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 22 febbraio 2019

La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta (quiz a risposta multipla tecnici e psicoattitudinali) ed una valutazione di titoli.

Concorsi Educatori Asili Nido: Comune di Verona

Tra i bandi pubblicati anche il Comune di Verona ha bandito 12 posti da educatore asili nido, categoria C, a tempo pieno. I requisiti per partecipare sono simili a quelli già visti in precedenza e la domanda potrà essere presentata entro il 27 febbraio. Il concorso presuppone lo svolgimento di una prova scritta e una orale, seguite dalla valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio. Sono disponibili più informazioni sul sito web del Comune di Verona

Concorsi Educatori Asili Nido: Comune di Viadana

Anche il Comune di Viadana in provincia di Mantova ha approvato una selezione pubblica che differisce dai precedenti citati poiché ci sarà solo il colloquio per l’accesso al posto di educatore presso l’asilo nido dello stesso Comune.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione scadono il 7 marzo, anche in questo caso sono disponibili più informazioni sul sito del Comune.

Concorsi Educatori Asili Nido: come prepararsi

Viste le molteplici materie oggetto dei bandi pubblicati è necessario iniziare subito con la preparazione che deve essere mirata e coinvolgere le diverse discipline oggetto dei bandi.

Per prepararsi al meglio consigliamo:

